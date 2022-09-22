Türk sporcular samboda ilk günde 10 madalya aldı

Samsun'da yapılan Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda (FISU), ilk gün sambo müsabakaları sonucunda Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda sambo branşında yapılan müsabakalarda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya alma başarısı gösterdiler. Turnuvanın ilk 2 gününde sambo ve wushu branşlarında sporcular yarışırken, ilerleyen günlerde güreş, muaythai, boks ve karate branşlarında da mücadeleler sürecek.

İlk gün mücadelelerinde Duygu Dirgen (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) 80+ kiloda altın madalya, Merve Topoğlu (Gazi Üniversitesi) 72 kiloda altın madalya, 98+ kiloda Furkan Güner (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) gümüş madalyanın yanı sıra Hanife Özcan 50 kiloda, Revsan Yazıcı 59 kiloda, Tuğba Yılmaz 59 kiloda, Burcu Aksoy, 72 kiloda, Ramil Amiraslanov 58 kiloda, Can Güzel 88 kiloda ve 98+ kiloda Ozan Erol'da bronz madalya alarak derece giren sporcular oldular.

56 ülkenin 433 üniversitenden bin 100 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye'yi 202 sporcu temsil ediyor.