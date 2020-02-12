Türk ve Azeri Judo Milli Takımları olimpiyatlara Samsun'da hazırlanıyor

Samsun'a gelen Türkiye ve Azerbaycan Judo Milli Takımları burada kamp yaparak olimpiyatlara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2015 yılında birçok farklı şehirde olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi amacıyla kurulan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) faaliyetlerine devam ediyor. 2 Şubat tarihinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Azerbaycan'dan Samsun'a gelen 105 judo milli takım sporcusu gelecekte olabilecek olimpiyatlara Canik ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda hazırlanıyor. Kamp sürecini günde 2 antrenmanla geçiren milli takımlar hem kaynaşıyor hem spor yapıyor.

Sporcuların iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ifade eden Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun TOHM'da Judo Türk Milli Takımı ve Azerbaycan Milli Takımı kamp yapıyor. Sporcularımızı ağırlamaktan onur duyuyorum. Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezleri bakanlığımızın yüz akıdır. Bakanlığımızın sporcu yetiştirme ile alakalı önem verdiği, titizlikle üstüne düştüğü merkezlerimizden bir tanesidir. Biz bu merkezlerimizin ciddiyetinin farkındayız. Burada hocalarımızla beraber sporcularımızın motivasyonu ve kondisyonu artsın diye kamp merkezi planladık. İnşallah ilerleyen süreçlerde TOHM'da yetişen sporcularımızın gelecekte olacak uluslararası müsabakalarda isimlerini duyacağız" dedi.

Azerbaycanlı sporcular ise Samsun'da çok güzel ağırlandıkları belirterek, imkanların çok iyi olduğunu ve Türkiye Milli Takımı ile birlikte dostluk çerçevesinde bir kamp geçirdiklerini söylediler.

Kamp 24 Şubat'ta sona erecek.