Türk ve dünya tarihi minyatürleri göz boyuyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sergilenen Türk ve dünya tarihi minyatürleri yoğun ilgi ile karşılandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda açılışı gerçekleştirilen minyatür ve diorama sergisi yoğun ilgi ile karşılandı. Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın tarafından hazırlanan sergi, kısa süreli açılış konuşması ve sergi salonuna giriş ile birlikte devam ederken, sergiye gelen vatandaşlar uzun süreli incelemelerde bulundu. Minyatür ve diorama merakına 42 yıl önce hobi ile başladığını ifade eden Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, “40 yıldan fazla süredir maket yapmaktayım. Burada şuana kadar ki yaptığım maketlerin bir kısmını sergilemekten çok memnun oldum. Maketçilik aldığınız herhangi bir nesneyi minyatürize hale getirme sanatıdır. Bunu tarihe uygun bir şekilde eğer bir ortama koyuyorsanız bu duruma diorama oluşturmak deniyor. Bu bağlanma çeşitli teknikler vardır. Biz belirli bir kiti alıyoruz. Üç boyutlu düşünmeniz kitlerden oluşuyorlar. İlk olarak bu kiti boyayarak, monte ederek başlıyoruz. Bu şekilde orijinal nesnelere benzer haline getiriyoruz. İstenilen nesneler kullanılarak yapılabilir şeyler bunlar. Ben kendi tarihimizde ve dünya tarihinde kullanılmış olan alanları, askerleri, tankları, uçakları ve buna benzer materyalleri tercih ediyorum. Bir makete baktığınızda aslında altında çok ciddi bir alt yapı yatıyor. Kullanılmış üretimiz malzemeler görüyorsunuz. Bu bağlamda aslında çok derin bir hobidir. En büyük arzumda bunu bir müze haline getirmek ve Samsun'a kazandırmaktır” dedi.

Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci sergiyi ziyaret ederken, vatandaşlar ile birlikte uzun incelemelerde bulundu. Sergi 1-4 Kasım tarihleri arasında halka açık bir şekilde sunulmaya devam edecek.