Türk ve İtalyan öğrenciler aynı projede buluştu

Terme Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu ile İtalya'daki Isıs Pıtagora Mantalbono Jonico Lisesi öğrencileri ‘Let's be friends' adlı eTwinning projesinde buluştu.

Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu'nda hazırlanan uluslararası eTwinning projesinde sona gelindi. İtalya'nın Nava Sri kentinde bulunan ISIS Pıtagora Mantalbono Jonico Lisesi öğrencileri ile Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu öğrencilerinin online görüşmeler ile İngilizce dilini geliştirmeleri ve kültür paylaşımında bulunmaları sağlandı. İngilizce öğretmeni Dilek Özgenç'in öncülüğünde hazırlanan eTwinning ‘Let's be friends' projesinde öğrenciler İtalyan arkadaşlarıyla yaptığı online görüşmelerde İngilizceyi daha pratik öğreniyorlar.

Öğrencilerin karşılıklı diyaloglarının gelişmesinde projenin büyük etkisi olduğunu söyleyen Özgenç, “Şubat ayında start verdiğimiz projemizde sona geldik. Okulumuzdaki 50 öğrenci ile katıldığımız projede öğrencilerin daha yakından ve verimli şekilde İngilizce öğrenmelerini sağladık. ‘Let's be friends' projesiyle öğrencilerimiz hem İngilizce konuşma becerilerini geliştirdiler hem de uluslararası bir arkadaşlık yürütmüş oldular” diye konuştu.