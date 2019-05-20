Türk Yıldızları, Konya'ya dönerken Samsun'u selamladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda nefes kesen bir gösteriye imza atan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi Türk Yıldızları, bugün Samsun'dan ayrılırken selamlama gösterisi yaptı.

Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında yapılan kutlamalara katılan Türk Yıldızları, dün hava muhalefetine rağmen nefes kesen bir gösteri yaptı. 10 binlerin sahillere akın ederek izlediği Türk Yıldızları, bugün Samsun'dan ayrıldı. Akrobasi timi ayrılırken şehrin semalarında kısa süren bir gösteri yaptı. Toplu halde uçan Türk Yıldızları, gökyüzünü tekrar şenlendirdi. Sonunda kalp çizen uçaklar, şehri selamlayarak Mevlana diyarı Konya'ya döndü.

Türk Yıldızları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, “Samsun semalarını al bayrağımızın renklerine boyamanın haklı gururunu yaşadık. Katılım ve destek sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile ümidini yitirmeden gösterinin icrasını sabırla bekleyen ve bizleri hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.