Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmelerine katılmak üzere yola çıktılar

Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında bir Türkiye 3'üncülüğü ve bir Türkiye 4'üncülüğü alarak Samsun'u gururlandıran gençler, Havza 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü'nün sporcuları olarak 25-29 Nisan 2023 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılmak üzere Ankara'ya gittiler.

Daha önceden Türkiye dereceleri yapan Nurdane Söker 60 kg, Dilek Sakalllı 45 kg, Hiranur Demir 70 kg ve Samet Akyüz 60 kg seçmelerde başarı elde edebilirlerse Milli takım kadrosunda yer alacaklar. Seçmeler sonrası Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda ise ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Emekli Albay Kemalettin Ercan, “Gençlerimiz antrenör Murat Aktaş nezaretinde Samsun kafilesi ile birlikte yola çıktılar. Kulüp olarak gençlerimizin daima yanlarında olacağız. Havzamızda bilek güreşi branşında Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında kürsü yapacak gençler görmek bizlere gurur vermektedir. Başta aileleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yönetim kurulu olarak gençlerimize başarılar diliyoruz” dedi.