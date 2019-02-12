Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova arasında taze meyve ve sebze koridoru oluşturulacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yapılan "Karadeniz Havzasında Taze Meyve ve Sebze Koridoru Projesi" ile Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova arasında taze meyve ve sebze koridoru oluşturulacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Komisyon Toplantısı Büyükşehir Belediye Binası Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleşti. Komisyonda görüşülen 41 madde karara bağlanılmak üzere meclise havale edildi. Meclise havale edilen maddeler arasında AB destekli projeler de yer aldı.

Karadeniz Havzasında Taze Meyve ve Sebze Koridoru Projesi hayata geçirilecek

Karadeniz'e kıyısı olan AB ülkeleri ile yapılan proje ile yaş sebze meyve alışverişinin ve üretiminin artacağını ifade eden Turan Çakır, “Avrupa ortaklık Aracı Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Karadeniz'e sınırı olan ülkelerden AB'ye üye olan Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'ya proje kapsamında yaş sebze meyve yetiştirilmesi, burada üretilenlerin oraya gitmesi, orada üretilenlerin buraya gelmesi ile alakalı AB kaynaklı bir proje yürüteceğiz. Bu proje kapsamında ortaklarımız var. Bu uzun bir süreç alacak. Birkaç yıla uzayan bir proje olacak. Türkiye'den sadece Samsun olacak. Projenin ilerleyen vadede artan sebze ve meyve fiyatlarına da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. AB destekli projenin toplam bütçesi 587 bin avro. Bunların yüzde 8'i Samsun Büyükşehir Belediyesi bütçesinden, geri kalan yüzde 92'lik kısmı ise AB'den karşılanacak” dedi.

Fenikelilerin kullandığı tarihi yollar, turizm için canlandırılacak

Ticaretle uğraşan Fenikelilerin kullandığı tarihi yolların da turizm için yeniden canlandırılacağını belirten Çakır, şunları söyledi:

“Fenikelilerin Karadeniz'de Geçtikleri Antik Yolların Kullanılarak Kültürel Turizmin Geliştirilmesi Projesi de AB destekli bir proje. Projenin toplam hibe bedeli 742 bin avro. Gürcistan ve Bulgaristan ile ortak gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 8'ini bütçemizden karşılıyoruz. Yüzde 92'sini de AB karşılıyor. İş birliği yaptığımız ülkeler de kendileri karar alıp, bizleri ortak alıyorlar. Böyle karşılıklı bir şekilde proje yürütüyoruz.”

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler, Cuma günü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanacak.