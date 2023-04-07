Türkiye Cimnnastik Trampolin Şampiyonası başladı

SAMSUN (İHA) – Kulüplerarası Türkiye Trampolin Şampiyonası, 10 takımdan 120 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı.

10 kulüp ve 120 sporcunun yarıştığı Türkiye Trampolin Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Canik Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, trampolin gösterisi ile devam etti.

“Samsunumuz için hayırlı olsun”

Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Samsun'da Cimnastik Federasyonu tarafından, Cimnastik Trampolin Türkiye Şampiyonası organize edildi. Toplamda 120 sporcu 10 kulüp katıldı. Mevcut 10 kulübün şampiyonası burada yapılacak. Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Samsunumuz için hayırlı olsun. Özellikle trampolin cimnastiği ile ilgili hocalarımızın ve sporcularımızın çok başarılı olduğunu biliyoruz. İzleyici vatandaşlarımızın da burada olması ile birlikte bizlere bu güzelliği yaşattığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün antrenörlere ve sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Ayrıca Kulüplerarası Türkiye Trampolin Şampiyonası'na Türkiye Cimnastik Federasyonu Organize Komitesi'nden üyeler ve birçok ilden görevli hakemlerde katıldı. Şampiyona 9 Nisan tarihinde sona erecek.