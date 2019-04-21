Tuğbay Tuğ, Türkiye'nin diyabet yaygınlığı en yüksek 5 ülke arasında da 1'inci sırada yer aldığını söyledi.

15. Yara Bakımı Kursu, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı münasebetiyle Samsun'da yapıldı. Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği tarafından düzenlenen kursa Türkiye'nin birçok ilinden sağlık çalışanı katıldı. Kursun ilk gününde sunum gerçekleştiren Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tuğbay Tuğ, yara bakımı yaraya neden olan hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi.

“Türkiye, diyabet yaygınlığının en yüksek olduğu ülke”

Diyabet hastalığının da yaraya neden olduğunu ifade eden Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tuğbay Tuğ, “Erişkin toplumlarda 40-44 yaş grubundan itibaren nüfusun en az yüzde 10'u diyabetlidir. Türkiye ise diyabetli sayısı en yüksek 5 ülke arasına giriyor. Bura sırlamada 3'üncü sırada yer alıyor. Diyabet yaygınlığı en yüksek 5 ülke arasında da 1'inci sırada yer alıyor. Bunun sonucunda 20 yaş üzeri Türkiye'de 47 milyon insan var. Aşağı yukarı 6,5 milyon diyabetli insan Türkiye'de yaşıyor. Bunların yüzde 15'inde (975 bin) bir komplikasyon gelişmesi ihtimali var. Türkiye'de 536 bin bilinen diyabetik ayak varken, bunların 26 binine de ampütasyon yapılıyor. Bu çok önemli sosyal ve maddi bir sorun” dedi.

Yaralar hakkında da bilgiler veren Dr. Tuğbay Tuğ, şunları söyledi:

“Yakın zamana kadar yara bakımında standart bir yaklaşım yoktu. Yeni gelişmeler, multidispliner işbirliği ve sistematik yaklaşımlar getirildi. Ancak hala çoğu merkezde yara bakımı bireysel yaklaşımlarla yapılmaktadır. Kronik yaraların birçok değişik nedeni var. Kopenhag'da yapılan bir araştırmaya göre, kronik yara problemi olan hastaların sadece yüzde 51'i anlamlı tanısal muayene geçirmiş. Venöz bacak ülseri olan hastaların yüzde 40'ı kompresyon ile tedavi edilmemiş. Ayak ülseri olan hastaların yüzde 34'ü diyabet yönünden araştırılmamış. Basınç ülseri olan hastaların sadece yarısı basının kaldırılmasına yönelik tedavi görmüştür. Yara iyileşme takımının iyi organize olamaması, sonuçta yanlış tedaviyi getiriyor. Bu sonuç giderildiğinde iyileşmenin daha iyi olacağı kesindir. Yara tedavisindeki en önemli eksiklik organizasyon eksikliğidir. Bu organizasyonun yapılması için de bir organizasyonun olması şarttır.”

Yara Bakımı Kursunun, 21-23 Nisan tarihlerinde Samsun'da çeşitli etkinlikler ile devam edeceğin öğrenildi.