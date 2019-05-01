Türkiye Kamu-Sen'den Samsun'da '1 Mayıs' mitingi

Sen Genel Merkezi'nce "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle Samsun'da miting gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nce, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da yürüyüş ve miting gerçekleştirildi. İlkadım ilçesi Sevgi Kafe önünde toplanan binlerce kişi türküler ve sloganlar eşliğinde ve sahil yolunda yürüyüş gerçekleştirildi. Kurutuluş Yolu'na kadar devam eden yürüyüş sonunda burada miting gerçekleştirildi.

“3600 ek gösterge sözü verildi unutuldu”

Mitingde açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu çalışanlarının taleplerini dile getirdi. Ayrımcılığa yol açan, objektif unsurlar içermeyen her uygulamanın kamuda yeni yandaş oluşumların kaynağı olacağını ifade eden Kahveci, “Bugün FETÖ belasını başımıza saran bu tarafgir anlayıştan vazgeçilmedikçe, kamuya yeni örgütler çöreklenir. Öğretmenlerin 4+2 sözleşmeli uygulaması 3+1'e indirilecek dendi unutuldu. Tam bir yıl önce kamu görevlilerine 3600 ek gösterge sözü verildi unutuldu. Tüm memurlarımızın ek gösterge beklentisi var dedik. Ek gösterge adaletsizliği yüzünden emeklilik kabusa dönüşüyor dedik. Yardımcı hizmetlilerin sorunları, memurlarımızın, teknisyenlerin, şeflerin ek ödeme ve özel hizmet tazminatı başta olmak üzere, maruz kaldıkları adaletsizlikler, çalışanlarımızı canından bezdirdi. Emeklilerimiz de düşük maaşla yoksulluk içinde hayat mücadelesi veriyor” dedi.

“Adil bir gelir dağılımı istiyoruz”

Yetkililerden Memur-Sen üyelerine baskı yapıldığı iddialarına gösterilen tepkinin aynısını bizlere baskı yapılırken de göstermelerini bekliyor, eşitlik, adalet ve hakkaniyet istediklerini aktaran Kahveci, “Gerçek anlamda sendikal haklarımıza kavuşmak, sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek için bundan sonra da kararlılıkla mücadele edeceğiz. Toplumumuzdaki kutuplaşmaların son bulması, milli birlik ve beraberliğimiz için bütün azmimizle çalışacağız. Devletimizin tüm kurumlarının hukuk devleti anlayışıyla hareket etmesi için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın diye, vatandaşlarımızın yüzü gülsün diye daha çok çalışacağız. Huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesini istiyoruz. Esnek, güvencesiz, sözleşmeli personel istihdamının kaldırılmasını, tüm güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyor, devletin memuruna sıfat olarak harfler ve rakamlar değil, devletin kadrolu memuru sıfatı yakışır diyoruz. Kamu personel sistemi aile birliği üzerine inşa edilsin, parçalanmış aile dramı son bulsun, çocuklar annesiz, babasız büyümesin istiyoruz. Enflasyon kadar zam çıkmazından kurtulmak istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Ek gösterge düzenlemesinin tüm memurların sorunlarını çözecek şekilde genişletilerek bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin ve üniversiteli işçilerin sorunları çözülsün istiyoruz. Dar ve sabit gelirlinin üzerine bir karabasan gibi çöken vergi adaletsizliğinin son bulmasını istiyoruz. Kamuda atamada ve görevde yükselmede adalet, eşitlik, hakkaniyet ve liyakat öne çıksın, bütün adaletsizlikler son bulsun, hak eden hak ettiği yere gelsin istiyoruz. Geleceğe güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh, muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkmış bir toplum istiyoruz” diye konuştu.

Kahvecinin konuşmasının ardından miting sona erdi. Mitinge ayrıca, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları, il temsilcileri, üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.