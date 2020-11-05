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Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - Muğlaspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Muğlaspor bir üst tura yükseldi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Gürcan Hasova, Yavuz Ordu, Caner Kurt


Samsunspor: Furkan Köse, Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Ercan Yazcı, Yameogo (Kerem Can dk. 46), Oğuz Gürbulak, Gökhan Alsan (Hidayet dk. 61), Plumain (Savicevic dk. 46), Enes İlkin (Nadir dk. 61), Gyasi, Ahmethan Köse


Yedekler: Ahmet, Veli, Yunus Emre, Özcan, Batuhan, Yaşar,


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Muğlaspor: Nusret Körümdük, Mehmet Yeniler, Süleyman Çelik (Barış dk. 55), Mümün Aysever (İlkay dk. 83 ?), İbrahim Köse, İbrahim İçüz, Ömer Faruk (Asım dk. 68), Polat Ertek, Emre Yıldırım, Muhammed Emel, Nizamettin Kılıç (Erol dk. 68)


Yedekler: Serkan, Ercan, Osman


Teknik Direktör: Egemen Urhan


Goller: Enes (dk. 29) (Samsunspor), İbrahim Can Köse (dk. 30 ve 38), Mehmet Yeniler (dk. 55) (Muğlaspor)


Sarı Kartlar: Kerem, Oğuz (Samsunspor), Nusret (Muğlaspor)

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