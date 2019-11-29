Türkiye Milli Pediatri Derneği 88. Bölge Eğitim Toplantısı

Bölge Eğitim Toplantısı Samsun'da yapıldı.

Samsun'un ev sahipliğini yaptığı Bölge Eğitim Toplantısı'nda çocuk hastalıklarına denen olan konular görüşüldü. Alanında uzman kişiler tarafından yapılan sunumlar ile bölgedeki aile hekimleri ve çocuk hekimlerine eğitim verildi. Toplantının açılış konuşmalarını Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Canan Aygün yaptı.

Toplantı hakkında bilgiler veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, “Milli Pediatri Derneği Samsun Şubesi ve Milli Pediatri Derneği Merkezi ile birlikte ortaklaşa 88. Bölgesel Eğitim Toplantısı'nı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içerisinde 2'incisini gerçekleştiriyoruz. Aşılarla, beslenme ile önemli konular görüşüldü. Katılım sayısı gayet iyi oldu. Bölgemizde çalışan çocuk hekimleri ve aile hekimlerine yönelik yaptığımız toplantılar ile farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. 2 oturumda meningokok aşıları ve serogrup B'nin önemi, idrar yolu enfeksiyonları tanı ve tedavide güncel yaklaşım ile sağlıklı süt çocuğu beslenmesi ek gıdalar konuları, alanında uzman kişiler tarafından ele alındı. Bunlar pediatri çocuk sağlığı hastalıklarında çok sık karşılaşılan sorunlar olduğu için bu konuları seçtik. Çocuklarda en çok karşılaşılan rahatsızlık enfeksiyon hastalıklarıdır. O da aşılarla önlenebilir hastalıklardan bir kısmını teşkil eder. Çocuk acil başvurularının en önemli nedeni ateştir. Ateşin de en önemli nedeni çocuklarda enfeksiyon hastalıklarıdır” dedi.

2 oturum halinde yapılan toplantı, yemeğin ardından sonlandı.