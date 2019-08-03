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Türkiye Münazara Ligi Şampiyonu Samsun'dan

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Münazara ve Hitabet Derneğince organize edilen Liseler Arası Türkiye Münazara Ligi’nde şampiyonluğu Samsun Sosyal Bilimler Lisesi elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Münazara ve Hitabet Derneğince organize edilen Liseler Arası Türkiye Münazara Ligi'nde şampiyonluğu Samsun Sosyal Bilimler Lisesi elde etti.


Yaklaşık olarak 1 yıldır devam eden Liseler Arası Türkiye Münazara Ligi Şampiyonası'na bölge şampiyonu unvanı ile katılan Samsun Sosyal Bilimler Lisesi 'Yorgunlar' takımı 400 lise arasından sıyrılarak çıktığı finalde 3 İstanbul takımını mağlup etmeyi başararak Türkiye Münazara Ligi Şampiyonu oldu.


İstanbul'da bir üniversitede düzenlenen parlamenter münazara sistemi kurallarına göre yapılan turnuvada Samsun Sosyal Bilimler Lisesini temsil eden Seray Soylu, Emin Taha Çelik ve danışman öğretmenleri Oğuzhan Çolak'ın şampiyonluk sevinçleri görülmeye değerdi.

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