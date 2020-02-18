Türkiye profesyonel liglerinin en golcüsü Bahattin Köse

Lig takımlarından Samsunspor, maç başına yakaladığı 2.52 puan ortalaması ile Türkiye profesyonel liglerinde en yüksek puan ortalaması tutturan takım unvanıyla ön plana çıktı. Başarılı forvet Bahattin Köse de bulduğu 18 golle en çok gol atan oyuncu, kaleci Nurullah Aslan ise ağlarında gördüğü 9 golle liglerin en az gol yiyen kalecisi oldu.

En yakın rakibi Manisa FK'yı deplasmanda 3-1 yenerek puan farkını 5'e çıkartan lider Samsunspor, sadece mücadele ettiği Lig'de değil, Türkiye profesyonel liglerinde de istatistiklerde ilk sıralarda yer alıyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Lig Beyaz Grup, Lig Kırmızı Grup, TFF 3. Lig 1. Grup, TFF 3. Lig 2. Grup ve TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda en yüksek puan ortalamasını tutturan takım olan Samsunspor, maç başına 2.52 puan ortalaması yakaladı. Samsunspor, ayrıca Türkiye liglerinde sahasında mağlup olmayan tek ekip ve 7 ligde mücadele eden 125 takım arasında da en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti.

Samsunspor devleri geride bıraktı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 21 maçta 44 puan topladı. Bordo-mavililer, maç başına da 2.10 puan ortalaması tutturdu. TFF 1. Lig'de lider Hatayspor 22 maçta elde ettiği 42 puanla 1.91 puan ortalaması yakaladı. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, 23 karşılaşmada 58 puan toplayarak, maç maçına 2.52 puan ortalamasıyla bu alanda lider oldu. Lig Kırmızı Grup'ta ilk sırada bulunan Bandırmaspor, 23 maçta hanesine yazdırdığı 51 puanla maç başına 2.17 puan ortalaması elde etti. TFF 3. Lig'de gruplarında lider olan 3 takımdan 24 Erzincanspor 1.91, Kocaelispor 2.23 ve Karacabey Belediyespor ise 2.22 puan ortalaması tutturdular.

Türkiye liglerinin gol kralı Bahattin Köse

Samsunspor takım istatistiklerinin yanı sıra bireysel istatistiklerde de ön sıralarda yer alıyor. Kırmızı-beyazlıların forvet oyuncusu Bahattin Köse, 21 maçta bulduğu 18 golle, profesyonel liglerideki 125 takımda yer alan yüzlerce oyuncu içinde en fazla gol atan isim olarak dikkat çekti. Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunan Alexander Sörloth, 21 maçta 17 gol kaydetti. TFF 1. Lig'de Altayspor'dan Paixao 9 gol, Lig Kırmızı Grup'ta Tayyib Kanarya 16 gol, TFF 3. Lig'de kendi gruplarında Alican Tez 14, Yakup Alkan 12 ve Murat Bölükbaşı 16 gol atmayı başardı.

Samsunspor'un forveti Bahattin Köse, maç başına 0.86 gol ortalaması yakaladı.

Türkiye'de en az gol yiyen kaleci Nurullah Aslan

Samsunspor'da atan futbolcuların yanı sıra tutan futbolcu da Türkiye istatistiklerinde 1. sırada yer alıyor. 22 yaşında 2.02 boyundaki kaleci Nurullah Aslan, bu sezon görev aldığı 23 karşılaşmada sadece 9 gol yedi. Aslan, söz konusu karşılaşmaların sadece 5'inde kalesini gole kapatamazken, 18 mücadelede ise rakiplere geçit vermedi.

Nurullah, bu sayıyla liglerin en az gol yiyen kalecisi oldu.

Lig Beyaz Grup'ta 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Samsunspor, çarşamba günü Amed Sportif Faaliyetleri ağırlayacak.