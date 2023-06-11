Türkiye Ragbi Turnuvası finali yapıldı

Düzenlenen turnuvada Çarşamba Ragbi takımı 4.'lüğü elde ederken, turnuvanın şampiyonu Ankara ekibi Pursaklar Ragbi takımı oldu.

2023 yılı Analig Osman Bayrakdar Sezonu Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği Çarşamba Şehir Stadyumu'nda düzenlendi. Muhteşem organizyasyona 22 ilden 31 takım ve yaklaşık 600 sporcu katıldı. Hafta sonu oynanan müsabakalarla şampiyonun adı belli oldu. Çarşamba ilçesinde de katılım sağlanan turnuvada, Çarşamba Ragbi Takımı Türkiye 4.'lüğü elde ederken, turnuvanın şampiyonu Pursaklar takımı oldu.

Trabzon ekibinin ikinci ve Çarşamba Ragbi Takımını yenen Kocaeli ekibi üçüncü olurken, müsabakalar sonrasında ödül törenine geçildi. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, İlçe KYK Müdürü Oktay Gelmez, AK Parti Çarşamba Eski İlçe Başkanı Mehmet Köse, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Ödülleri takdim eden İlçe Kaymakamı Yıldırım, müsabakaya katılan takımlara başarı dileklerinde bulunarak tebrik etti.