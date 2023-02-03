‘Türkiye sağlık turizminde dünya liderliğine oynuyor'

Köksal Holoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde dünya liderliğine oynadığını, sektörün 2030 yılında 100 milyar dolar hedeflediğini söyledi.

“256 savaş gazisini tedavi ettik”

Dr. Köksal Holoğlu, Samsun'da yapacakları yeni hastaneyle ilgili düzenlenen lansman toplantısında konuştu. Bir otelde yapılan toplantıda, Türkiye'nin sağlık turizminde dünya liderliğine oynadığını, sektörün 2030 yılında 100 milyar dolar hedeflediğini anlatan Dr. Köksal Holoğlu, “Romatem olarak bizim hastane gruplarımızda yatan hastalarımızın yüzde 85'i sağlık turizmi hastalarıdır. 2022 yılında ciromuzun yüzde 59'u yabancı hasta payıdır. 2022 yılında 7 milyon 709 bin 489 dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Savaş rehabilitasyonu gibi spesifik alanda özel uzmanlığımız nedeniyle, ülkemizin konumu ve yakın çevremizden Libya, Irak, Azerbaycan gibi komşu ülkelerden gelen 256 savaş gazisini tedavi ettik” dedi.

“Yüzde 85'i yabancı hasta”

Döviz gelirleri ve savaş rehabilitasyonu hakkında detaylı bilgi veren Holoğlu, “Yatan hastalarımızın yüzde 85'i yabancı hasta. Samsun hastanemiz de böyle ve bu oran hiç değişmiyor. Türkiye'de zincir sağlık grupları içerisinde gelirinin yaklaşık yüzde 60'ı yabancı hasta, döviz kaynaklı olan tek gurubuz. Ciromuzun yüzde 60'ı döviz kaynaklı gelir. Bu büyük sağlık grupları içerisinde olmayan bir oran. Savaş rehabilitasyonu konusunda dünyada bir uzmanlığımız oldu. Irak, Libya ve Azerbaycan devletleriyle anlaşmalarımız var. Savaş gazilerini ülkemize gönderiyoruz. Başlangıçta rehabilitasyon olarak işe baktık ama zaman içerisinde savaş gazilerinin rehabilitasyon dışında bir sürü sağlık hizmeti olduğunu gördük. Çok komplike bir yapı ve şu anda dünyada savaş rehabilitasyonu konusunda dünyada uzman birkaç sağlık kurumundan biri olduk” şeklinde konuştu.

Samsun'a yeni hastane

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu, ilk ‘yeni nesil' hastanesini, 2005 yılında yolculuğa başladığı Samsun'da açıyor. Türkiye'nin ilk fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında sağlık zincir grubu olan Romatem, Samsun'da açmaya hazırlandığı ilk, tam donanımlı yeni nesil hastanesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. 9 bin metrekare alanda teknolojik kapasitesi, uzman kadrosu ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında özel dal hastanesi olarak 50 yatak kapasitesi ile hizmet verecek.

Düzenlenen basın toplantısında, özellikle yüksek teknolojik donanımı, enerji dostu, yatay mimaride, tedavi alanlarının özel klinikler olarak tasarlandığı, emar (MR), tomografi gibi görüntüleme hizmetlerinin bulunduğu, tam donanımlı laboratuvar hizmetlerinin verildiği, engelli özel hastaların da erişiminin mümkün olduğu akıllı hastane konseptinde nadir hastanelerden biri olacağını anlatan hastanenin yönetim kurulu başkanı Dr. Köksal Holoğlu, Romatem olarak Samsun için gurur verici bir marka elçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Yurt dışında da büyümeye devam”

Dr. Holoğlu, devam eden yatırım projeleri ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“2023 Mayıs'ta Almanya Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizi, 2023 Mayıs ayında İstanbul Anadolu yakasında Türkiye'nin engellilere özel ilk klinik & otel konseptinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini açmaya hazırlanıyoruz. 2024 Eylül'de Malta Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de hizmete girecek. Bugün burada size duyurusunu yaptığımız ‘yeni nesil' Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz de yine 2024 Mayıs ayında hizmet vermeye başlayacak.”

Samsun'da yapacakları yeni hastanenin teknik özellikleri ile sadece Karadeniz Bölgesi'nin ve Samsun'un değil, Türkiye ve yakın bölgenin genelinde örnek olacağına dikkat çeken Dr. Holoğlu, “Nörolojik, ortopedik, pediatrik ve kardiyak rehabilitasyon gibi başlıca rehabilitasyon alanlarında dünyada gelişmiş en ileri robotik teknolojilerle hizmet veriyoruz. Savaş rehabilitasyonu, sportif rehabilitasyon, hidroterapi ve tüm dünya ile paralel manuel terapi, ozon, kök hücre gibi güncel tedaviler de tüm merkezlerimizde yer alıyor. Romatem markası olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında bayrağı taşımaya devam ediyoruz” diye konuştu.