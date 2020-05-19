Türkiye Samsun'dan doğan marşta tek yürek oldu

Genç müzisyenler, salgın sürecinde izole olduğumuz dönemde 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geçtiğimiz sene için hazırladıkları 100. Yıl marşını evlerinden oluşturdukları video ile bu yıla da taşıdı.

Samsunlu gençler ülkenin kurtuluşunun 100. yılında hediye ettikleri 100. Yıl marşının bu yıl için yeniden hazırladılar. Geçen sene kutlamalarda çalınan marşın sözlerini marka mühendisi Ömürden Sezgin yazarken, müziğini Can Mutlu besteledi ve aranjesini Burak Ertetik yaptı.

Bu sene, koronavirüs nedeniyle ülke olarak evlerimizde olunca, ilk adım ruhu, Samsun şehrinin gençliğine uygun olarak marş videosu yeniden tasarlandı. Bayramı evlerinden kutlayacak ülkemizde bayramın coşkusuna bir nebze de olsa katkı sağlamak adına yeni bir video klip oluşturuldu.

Video klip, boş olan Samsun sokakları ve ilk adımın atıldığı tütün iskelesi ile başlıyor, sonrasında da müzisyenler, Türkiye ve dünyadan yüzlerce kişinin ellerinde bayraklı katılımıyla coşkulu bir şekilde devam ediyor.

Marş projesi adına konuşan marka mühendisi Ömürden Sezgin “19 Mayıs'ın 100. Yılına özel tamamen gönüllü bir şekilde, bir marş hazırladık. Bu marşı Türk milleti bağrına bastı, televizyonlarda, meydanlarda insanlar coşkuyla söylediler ve bu özel eseri sahiplendiler. Türkiye'nin dört bir yanında söylenen marş o gün tüm gün boyunca milyonlara ulaştı. Bu sene salgın nedeniyle evlerimizde kalıyor olsak da, 19 Mayıs coşkusuna coşku katmak adına, aylar öncesinden hazırlıklar yapmaya başladık. Müzisyenler evlerinde marşı tekrar çaldılar, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişi marşı söylerken videolarını gönderdiler. Bugün istiyoruz ki, bu marşı tüm Türkiye evlerinde, ellerinde bayrakları ile coşkuyla söylesin, söylerken de ilk adım ruhunu hissetsin, umut dolu gençliği, güçlü geleceği hissetsin. 19 Mayıs'ın 101. Yılı kutlu olsun” Bu marş Türk milletine bir armağan olsun” dedi.