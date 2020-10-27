Türkiye Ulusal Ajansı'ndan OMÜ'nün 2 ayrı Erasmus + projesine 350 bin euro destek

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nün Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) projeleri kapsamında sunduğu projeye 148 bin 952 euro bütçeyi onaylarken, OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın ortağı olduğu Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) faaliyetinde ''Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirme'' isimli projeye tam 202 bin 639 euro destek verdi.

“Dezevantajlı Kadınların Güçlendirilmesi” projesine yaklaşık 203 bin euro destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın ortaklarıyla birlikte hazırlayıp Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) projeleri kapsamında sunduğu ''Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirme'' isimli proje, T.C. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanarak 202 bin 639 euro bütçe ile desteklendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülecek projenin ortakları Bupnet Bildung Und Projekt Netzwerkgmbh (Almanya), Asociacion Caminos - Asociacion Para El Intercambio Educacion Y Desarrollo Social (İspanya), Compass-Beratung, Begleitung Und Training Gemeinnützige Gmbh (Avusturya), Oaza Sigurnosti (Sırbistan) ve Samsun Canik Halk Eğitim Merkezi.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıkları (KA204) nedir?

Stratejik Ortaklıklar, Avrupa düzeyinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum, kuruluşlar arasındaki stratejik iş birliği ve ortaklıklar kurulmasını amaçlıyor. Stratejik ortaklıklar proje başvuruları, ortaklığın yapısına ve hedeflerine bağlı olarak yenilik geliştirme ve iyi uygulamaların değişimi olmak üzere iki türde yapılabilir. Genel olarak hedeflenen Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa genelinde profesyonel ağların geliştirilmesi. Özel olarak hedeflenen ise yetişkin eğitimi sağlayıcılarının yüksek kalitede hareketlilik projeleri yürütme kapasitelerini geliştirip, özellikle dezavantajlılarla çalışan kurum ile kuruluşların, küçük çaplı yetişkin eğitimi sağlayıcılarının, programa yeni dâhil olanların katılımını teşvik ederek, her yaştan ve sosyoekonomik alt yapıdan yetişkinlerin katılımını artırarak, Avrupa eğitim alanının oluşturulmasına katkıda bulunmaları.