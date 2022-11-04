Türkiye'de 31 bin 326 kişi organ nakli bekliyor

Mehmet Kazak, “Organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayıları artmaktadır. 23 bin 808 kişi böbrek, 2 bin 494 kişi karaciğer, 1351 kişi kalp, 273 kişi pankreas, 2 kişi ince bağırsak ve 3 bin 398 kişi de kornea nakli için beklemektedir'' dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" kapsamında organ bağışına dikkat çekmek için stant açtı. VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin giriş katında açılan stantta organ bağışı ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı. Organ bağışlamak isteyen kişilerin başvuruları alınarak kayıtları oluşturuldu.

“Ülkemizde organ nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artıyor”

Organ nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Dilek, “Organ bağışı için il sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlükleri, kamu, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin organ bağış birimleri, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri ile bakanlık onaylı dernek ve vakıflara da başvuru yapılabilir” diye konuştu.

“Organ nakli ile binlerce insanın hayatını kurtarmak mümkün”

Dr. Mehmet Kazak ise 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada "Organ nakli ile binlerce insanın hayatını kurtarmak mümkün. Bazen tek bir kişinin organları, çok sayıda kişinin tekrar yaşaması ve hayata tutunması için umut oluyor" şeklinde konuştu.

Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesine organ bağışı denildiğini hatırlatan Dr. Mehmet Kazak, "Türkiye'de organ naklindeki en büyük sorun organ bağışının azlığıdır. Organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayıları artmaktadır. Türkiye'de toplam 31 bin 326 kişi maalesef organ nakli beklemektedir. Sayılara bakacak olursak 23 bin 808 kişi böbrek, 2494 kişi karaciğer, 1351 kişi kalp, 273 kişi pankreas, 2 kişi ince bağırsak ve 3398 kişi de kornea nakli için beklemektedir'' şeklinde konuştu.

Organ bağışı standına VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Genel Müdür V. Dr. Mustafa Şen, Başhekim Uzm. Dr. Şafak Aygül, Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Genel Müdür Yrd. Fatma Tan Dürüst ve hastane yöneticileri katıldı.