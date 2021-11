Türkiye'de aşılma oranı en yüksek ilk 2 il de Karadeniz Bölgesi'nden

18 ilin bulunduğu Karadeniz Bölgesi'nde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre en çok aşılama yapılan il yüzde 82,6 ile Ordu, en düşük aşılma oranı ise yüzde 64 ile Bayburt oldu. Ordu ve Amasya (yüzde 82,3), Türkiye'de en çok aşılamanın yapıldığı ilk 2 il olarak dikkat çekti.

Türkiye'de en çok vaka artışının yaşandığı illeri zaman zaman bünyesinde bulunduran Karadeniz Bölgesi'nde aşılama rakamları dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın son açıkladığı Günlük Kovid-19 Vaka Tablosuna göre Karadeniz'de en çok aşı yapılan Ordu olurken, Ordu'yu Amasya ve Zonguldak takip etti. Bölgede en az aşılama yüzdesi ise Bayburt ve Gümüşhane'de kayıt altına alındı. Türkiye genelinde Ordu ve Amasya, en çok aşılamanın yapıldığı ilk 2 il olarak dikkat çekerken, Samsun bu tablonun bir hayli gerisinde kalarak Karadeniz'de bulunan 18 il arasından da aşılamada 10. sırada yer aldı.

Son açıklanan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre Karadeniz Bölgesi'nde en çok aşılama yüzde 82,6 ile Ordu'da yapıldı. Ordu'yu takip eden Amasya yüzde 82,3 aşılama oranı ile 2. sırada yer aldı. Yüzde 80,3 aşılama oranına sahip olan Zonguldak 3. sırada yer alırken, yüzde 80 aşılama oranına sahip olan Bartın 4. sırada yer aldı. Beşinci sırada yer alan Giresun'da aşılama oranı yüzde 79,8 oldu. Yüzde 79,2 aşılama oranına sahip olan Artvin altıncı sırada yer alırken, yüzde 79,1 oranına sahip olan Sinop 7. sırada yer aldı. Yüzde 78,9 ile Çorum sekizinci, yüzde 77,6 ile Kastamonu dokuzuncu ve yüzde 77,4 ile Samsun onuncu sırada yer aldı. 11. sırada yer alan Bolu'da aşılama oranı yüzde 76,4 olurken, on ikinci sıradaki Tokat'ta yüzde 76,2, on üçüncü sıradaki Trabzon'da yüzde 75,9, on dördüncü sıradaki Rize'de yüzde 74,6, on beşinci sıradaki Karabük'te yüzde 73,4, on altıncı sıradaki Düzce'de yüzde 71,3, on yedinci sıradaki Gümüşhane'de yüzde 67,8 ve on sekizinci sıradaki Bayburt'taki aşılama oranı yüzde 64 oldu.

Öte yandan, Bayburt aşılamada turuncu kategoride yer alırken, Rize, Gümüşhane ve Karabük aşılamada sarı kategoride yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan diğer 14 il en az 2 doz aşılamada mavi kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son paylaştığı tabloda gebe ölümlerine değinerek, “Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı” dedi.

Ayrıca Türkiye genelinde 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 78,24 olurken, 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 89,18 oldu. Türkiye'de birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı da 116 milyon 123 bin 219 olarak dikkat çekti.