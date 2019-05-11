Türkiye'de ilk defa “Atatürk” opera sahnesine taşınacak

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırladığı “Yeniden Doğuş” operasının genel provası Samsun'da gerçekleştirildi. Operada ayrıca, Türkiye'de ilk defa “Atatürk” operaya taşınacak.

Proje mimarının DOB Genel Müdürü ve Tenor Murat Karahan'ın olduğu, Tevfik Akbaşlı'nın bestesini ve librettosunu yaptığı “Yeniden Doğuş” operasının genel provası Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. 2 perdeden oluşan operaya sesi ise Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları verdi.

“Atatürk'ün operaya olan ilgisini biliyoruz”

Prova öncesinde opera hakkında bilgi veren Rejisör Şahan Gürkan, operanın 1912 yılında Balkan Göçüyle başladığını, Çanakkale Savaşları ile devam ettiğini ve İstanbul'un işgali ile Atatürk Samsun'a çıkışıyla son bulduğunu söyledi. Atatürk'ün operaya olan ilgisini bildiklerini ifade eden Gürkan, “Şimdi biz de Atamızı sahneye taşıyoruz. Türkiye'de ilk defa Atatürk'ü bir opera eserinde sahnede göreceğiz. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. 16 Mayıs'ta yani Atatürk'ün Bandırma Vapuruyla yola çıktığı tarihte İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde ilk temsilimizi yağacağız. Daha sonra ise 20 Mayıs'ta Samsun'da sahneleyeceğiz” dedi.

“Atatürk'ü oynamak gurur verici”

Operada Atatürk'ü oynayacak olan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı ve Tenor Ali Murat Erengül ise, Atatürk'ü oynamanın gurur verici olduğunu belirterek, “Hepimiz bu eserde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Milli Mücadele'yi anlatıyoruz. Atatürk olmak çok keyifli ama aynı zamanda çok zor” diye konuştu.

Daha sonra ise 220 kişilik ekip ile “Yeniden Doğuş” operasının genel provası gerçekleştirildi. Operanın provasında ayrıca, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Atatürk'ün kardeşi Makbule Hanım, Fikriye Hanım, İsmet İnönü, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Refet Bele gibi isimlerde rol aldı.

"Yeniden Doğuş" operasının dünya prömiyeri ise 16 Mayıs'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.