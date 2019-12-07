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Türkiye'de ilk kez Samsun'da kurulacak

Türkiye’de ilk defa Samsun’da ‘Şifa Ormanı’ kurulacak.

Türkiye'de ilk defa Samsun'da ‘Şifa Ormanı' kurulacak.


Samsun Valisi Osman Kaymak, Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri'nde incelemelerde bulundu. Vali Kaymak, Samsun Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Atakum ilçesi Kulacadağ mevkisinde 20 hektar ve 5 milyon TL maliyetle Türkiye'de ilk defa Samsun'da kurulacak olan Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri hakkında Müdür Yardımcısı Özlem Avcı Güler'den brifing alan Vali Kaymak, daha sonra ormanı gezdi.


Samsun Valisi daha sonra, ziyaretçilerin tıbbi ve aromatik bitkilerle endüstriyel bir yapı olmadan insanların huzurlu, doğa ile iç içe olacağı ve tabiatın insana sundukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri'ni gezerek incelemelerde bulundu.

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