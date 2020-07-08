Türkiye'de ilk "Orman Okulu" için imzalar atıldı

Samsun'un Canik ilçesinde yapılacak ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyacak "Orman Okulu" için imzalar atıldı.

Törende konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "Orman Okulu", ayrıca Hükümet Konağı, Şehr-i Bahçe Konutları, Gençlik Merkezleri ve diğer yatırımlarla ilçenin artık bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Canik Belediyesi arasında Canik'te yapılacak Orman Okulu için iş birliği protokolü imzalandı. Canik Orman Okulu alanında gerçekleştirilen imza törenine Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürdü Mustafa Uzunlar ve hayırsever iş insanı Sezai Erol ve Recai Erol katıldı.

İmza töreninde konuşan Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Canik'te yapımına başlanan Orman Okulunun bir hayırsever tarafından Canik Belediyesinin katkılarıyla yapıldığını belirterek, “Okulun yapımında katkı veren İl Milli Eğitim Müdürümüze, Canik Belediyemize ve hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Ben burada şuan hakikaten çok huzurluyum ve çok keyifliyim. Çok güzel bir ortamda kuş cıvıltıları altında yani buraya gelecek öğrencilerin nasıl keyif alabileceğini, nasıl bir yetkinlik elde edebileceğini şimdiden tahlil edebiliyorum. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen hayırseverimize ve buna vesile olan Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız birçok çalışma için bizlerle entegre halinde. Bizlere çok ciddi destekler veriyor. İnşallah Orman Okulumuz öğrencilerimiz için, Belediye Başkanımızın ve Milli Eğitim Müdürümüzün ifade ettiği gibi, velilerimiz için ülkemiz için çok hayırlı bir hizmete vesile olacağını düşünüyorum. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

"Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz"

"Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Öncelikle bu imza töreni için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'de bir ilk örneği gerçekleştiriyoruz. Orman Okulu projesi sadece bir mekânın dizayn edilmesinden ziyade bu mekânın yüzlerce insanın okuryazarlığına, bilimsel gelişmesine, kültürel ve sanatsal gelişimine, 21.yüzyılın çocuklarına ve 21. yüzyılın çocuklarının becerilerini merkeze alarak nasıl hizmet edeceğini hep beraber görmüş olduk. Bu okulumuzla beraber, ve benzeri okullarla beraber biz eğitimi artık sadece bir dört duvar arasında olmaktan çıkarıp doğayla, sanatla, kültürle bütünleşik ortamlarda çocuklarımızın becerilerine hitap edecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de ilk olacak Orman Okulu projesinde bizim önümüzü açtığı için ve eğitime sağladığı katkılar nedeniyle Belediye Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel çalışmaların kedilerinden devamını diliyorum" diye konuştu.

“Devlet eliyle Orman Okulu ilçemizde yapılarak bir ilk olacak”

Konuşmasına hayırsever iş adamı Sezai Erol'a teşekkür ederek başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitimin öncelikleri olduğunu ve eğitime desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Sandıkçı, “Göreve başlar başlamaz eğitime olan ilgimiz nedeniyle yarının teminatı çocuklarımıza neler yapabilirizin mücadelesi içinde olduk. Bu anlamda Canik'i eğitim üssü haline getirmeyi amaçladık. Tüm okullarımıza gerekli fiziki desteği, akademik anlamda belediye olarak yapabileceğimiz tüm desteği sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki başarı eğitimden geçiyor. En kalıcı en önemli yatırım eğitime yapılan, insana yapılan yatırımdır. Sonuçta Belediye olarak yol, temizlik, park bahçe, alt yapı, üst yapı gibi asli görevlerimizi yapıyoruz ama yarın bulunduğumuz makamları teslim edeceğimiz gençliği yetiştirmenin de birincil görevimiz olduğunu düşünüyorum. Orman Okulu projesi çok farklı ve özel bir proje. Aslında dünyada çok eskiden beri faaliyet gösteren özellikle Avrupa'da 50-60 yıldır var olan ama ülkemizde henüz yeni yeni başlayan bir proje. Ülkemizde iki özel orman okulu var ama devlet eliyle Orman Okulu ilçemizde yapılarak bir ilk olacak. Çocuklarımız burada doğal öğrenme teknikleriyle bilim, sanat ve matematik öğrenip, sosyal yaşam becerilerini geliştirecek. doğayla iç içe yaşamayı öğrenip inekten süt sağacak, yoğurt mayalayacak, yumurta toplayacak, sebze yetiştirecek. Bu tür okullarımızın, çocuklarımızın fiziksel, bedensel ve ruhsal gelişimine çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Okulumuz tamamlandıktan sonra diğer bölgelerde de bu tür müteşebbisleri harekete geçirerek ilçemizi eğitimde marka yapmaya, Canik'i bir eğitim üssü haline getirmeye kararlıyız. Sadece bu okulla yetinmeyip, yine bölgemizde bir dil kampı projemiz var. Dil eğitimi için yurt dışına öğrenci göndermek zorunda kalıyoruz. Üç-dört haftalık eğitimler için yıllık 100 bin dolar civarında yabancı ülkelere öğrenci göndererek para harcıyoruz. Böyle bir dil kampını yatılı olarak bölgemize kazandırdığımızda dil eğitimini verebiliriz diye düşünüyorum. Hayırseverimiz Sezai Erol gibi iş insanlarımızla dil kampı projemizi de hayata getireceğimize inanıyorum. Yine bu projeyle de yetinmeyip, günümüz dünyasında büyük önem arz eden yazılım ve kodlama konusunda ilçemizde ivme kat edelim istiyorum. Bu anlamda da ilerleyen zamanlarda Canik'i bu konuda bir üst yapmayı hedefliyoruz. Tüm ilkokul ve ortaokullarımızın hepsine yazılım ve kodlama ile alakalı setleri biz temin edecek, eğiticilerin eğitimini sağlayarak tek müfredatla bu eğitimi de inşallah başlatacağız” şeklinde konuştu.

Geleceğe iz bırakmak için bu tür projelerin öneminden bahseden hayırsever iş adamı Sezai Erol ise yaptığı konuşmada, “Bu tür projelerle geleceğe iz bırakmalıyız. Para kazanmanın yanında bu tür projelere destek vererek, kendi yaşadığımız yerlere, yeni nesillere yaşamın sadece AVM'lerde, bilgisayarlarda olmadığını, hayatın kendisinin doğada olduğunu öğretmek aşılamak durumundayız diye düşünüyorum. Tekrardan hepinize teşekkür ediyor, Orman Okulumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından Orman Okulu alanı gezilerek yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi alındı.