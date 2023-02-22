Türkiye'de tarımsal üretimin yıldızı Samsun: Birçok üründe ilk sırada

Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinin bereketlendirdiği Bafra ve Çarşamba Ovalarına sahip olan Samsun, birçok tarımsal üründe Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor.

Verimli ovaları olan Samsun, Türkiye'de sebze ve tarla bitkileri üretiminde çok önemli bir yere sahip. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarında üretilen ürünler, ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor. Lahanadan karnabahara, pırasadan patlıcana, fındıktan kivi ve böğürtlene kadar birçok ürün kaleminde ilk sıralarda bulunan Samsun, hayvan yiyeceği ve endüstriyel üretimde de zirveyi zorluyor. İlde yetiştirilen ürünler yurt içinin yanı sıra ihraç da ediliyor.

Tarla bitkileri

Tarla bitkileri üretiminde Samsun çeltik üretiminde Türkiye 2'ncisi (153 bin 120 ton), soya fasulyesi üretiminde Türkiye 5'incisi (6 bin 353 ton), işlenmemiş tütün üretiminde Türkiye 6'ncısı (4 bin 274 ton), yağlık ayçiçeği tohumu üretiminde Türkiye 10'uncusu ve buğday üretiminde ise 13'üncü sırada (339 bin 133 ton) yer alıyor. Bu ürünlerin yanı sıra Samsun; dane mısır, triticale, şeker pancarı, kuru fasulye ve yulaf üretiminde de ilk 30 sıra arasında yer alıyor.

Sebze üretimi

Sebze üretiminde Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karşılayan Samsun 16 farklı üretim kaleminde ilk 14 içinde yer alıyor. Samsun lahana üretiminde Türkiye 1'incisi, karnabahar üretiminde 2'nci, barbunya, pırasa, turp çeşitleri üretiminde 3'üncü, balkabağı ve brokoli üretiminde 5'inci, taze fasulye, ıspanak, kırmızı pancar ve biber türlerinde 6'ncı, karpuz üretiminde 8'inci, kavun üretiminde 11'inci, patlıcan üretiminde 12'nci, kültür mantarı üretiminde 13'üncü ve taze bezelye üretiminde ise 14'üncü sırada bulunuyor. Samsun'da yılda 291 ton lahana üretilirken bu ülkenin yıllık ihtiyacının yüzde 33'üne denk geliyor. Ayrıca yılda 42 bin ton karnabahar, 6 bin ton barbunya, 31 bin ton pırasa, 10 bin ton turp çeşidi, 5 bin ton bal kabağı, 21 bin ton taze fasulye üretimi gerçekleştiriliyor.

Fındıkta zirveye doğru

11 kalem meyve ürününde üretim bazında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Samsun yılda 116 bin ton fındık üretimiyle 2'nci sırada yer alıyor. Kızılcık üretiminde de 2'nci sırada bulunan Samsun, muşmulada 3, kivide 4, böğürtlende 5, dutta 8, armutta 13, şeftalide 16, ayçada 17, elma türlerinde 23 ve vişne üretiminde de 24'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin yıllık fındık üretiminin yüzde 17'sini karşılayan Samsun'da ayrıca 1186 ton kızılcık, 444 ton muşmula, 9 bin 611 ton kivi, 64 ton böğürtlen, 2 bin 124 ton dut ve 5 bin 981 ton armut üretiliyor.

Yem bitkileri üretiminde de iddialı olan Samsun adi yeşil ot (fiğ) üretiminde Türkiye'de 1'inci sırada yer alıyor. Samsun ayrıca adi yeşil ot tohumu üretiminde 3, yemlik bezelye üretiminde 4, Macar yeşil ot üretiminde 5, silaj mısır üretiminde 7, yulaf üretiminde 10'uncu sırada yer alıyor. Samsun'da yılda 395 bin 276 ton adi yeşil ot (Türkiye'deki üretimin yüzde 16'sı), 2 bin 124 ton fiğ tohumu, 39 bin ton yemlik bezelye, 557 ton Macar tohumu, 946 ton silaj mısır ve 117 bin ton yulaf otu yetiştiriliyor.

Samsun'da 374 bin 94 hektar işlenen tarım alanının yüzde 44,40'lık kısmı ekonomik olarak sulanabiliyor.