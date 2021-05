Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), paydaşı olduğu Akdeniz Ülkeleri Üniversiteler Topluluğu (Community of Mediterranean Universities-CMU) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak etti.

Üyeleri arasında Akdeniz ülkelerinin önde gelen üniversitelerinin bulunduğu CMU'nun Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, OMÜ'yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Avrupa-Akdeniz Kültürler ve Turizm Tezli Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı ve CMU Koordinatörü Prof. Dr. Nalan Kızıltan temsil etti.

Türkiye'de tek olan tezli yüksek lisans programının ortağı ve yürütücüsü OMÜ

CMU Başkanı M. El Aswad'ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; yeni üyelikler, 2019-2020 bütçe bütçesi, 2020-2021 bütçe harcamaları, iş birliği projeleri gibi farklı gündem başlıkları ile OMÜ'nün paydaşı ve yürütücüsü olduğu, Türkiye'de tek program olarak dikkat çeken Avrupa-Akdeniz Kültürler ve Turizm Tezli Yüksek Lisans Programı'nda öğrenim gören uluslararası öğrencilerin durumu yakın plana alındı.

Toplantıda bunların yanı sıra, Apulia Bilimler Akademisi ile iş birliği kapsamında “Peace Tree” projesi görüşülürken ardından CMU'ya üye ülkelerin kurul temsilcilerinin seçimi yapıldı.

Çalıştayda dijitalleşme ve beşinci kuşak üniversite kavramları tartışıldı

Toplantıdan sonra ise "Digitizing: A Tool for HE Teaching (Yüksek Öğretimde Dijitalleşme) başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ilk oturumunda Bari Üniversitesi öğretim üyesi ve CMU Başkoordinatörü Prof. Dr. Carlo Di Benedetta, “Pros and Cons of Adopting Digitization in HE Teaching” (Dijitalleşmeyi Yükseköğretime Uyarlamada Artılar ve Eksiler) adlı sunumuna yer verdi.

Akabinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden Doğu Akdeniz Üniversitesi (Eastern Mediterranean University) öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet Osam, “Towards the 5th Generation of Universities: Are We Ready for Changes?” (Beşinci Kuşak Üniversitelere Geçiş: Değişikliklere Hazır mıyız?) temalı sunumuyla ‘beşinci kuşak üniversite' kavramını odağa aldı.

2019'da OMÜ'deki uluslararası programdan 10 öğrenci mezun oldu

İtalya'daki Bari Üniversitesi, Avrupa-Akdeniz Kültürler ve Turizm Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan 2010 yılında ilk mezunları verirken; 2019 yılında ise OMÜ'de aynı programdan 10 uluslararası öğrenci mezun oldu.