Türkiye'nin ‘atık ısı' ile ısıtılan ilk çiçek serası

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda çöpten elektrik üreten Samsun Büyükşehir Belediyesi, elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısıyı da kurulumunu sağladığı serada kullanarak çiçek üretti. Yaklaşık 3 milyon kapasiteli serada deneme olarak ilk etapta 120 bin çiçek fidesi yetiştirildi.

Türkiye'nin en modern çöp toplama tesislerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisinde birçok farklı alanda atıklar dönüştürülerek yaşama geri kazandırılıyor. Samsun'un farklı ilçelerinde gelen tonlarca çöp, Katı Atık Tesisi'nde depolanıyor. İçerisinde Mekanik Ayrıştırma Tesisi, Biyogaz Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Enerji Üretim Santrali ve Çamur Kurutma Tesisi bulunan Katı Atık Depolama Tesisi 5 bölümden oluşuyor.

Atık gaz ile ısıtılıp çiçek yetiştirilen ilk sera

Türkiye'de ilk defa Atık Kurutma Tesisinde atık ısıdan faydalanarak kurutulan çamurların, fabrikalara yakıt olarak geri verildiği ve yaklaşık 2 bin 228 ton petrol kullanımdan tasarruf edilen tesiste yine bir ilke imza atıldı. Saha içerisine 3 bin metrekare üzerine kurulan sera tamamen atık gaz ile ısıtılarak çiçek yetiştirilen Türkiye'nin ilk ve en çevreci serası oldu.

Tüm Karadeniz Bölgesi'ne hitap edecek

Direkt çevreye verilecek bir atığın işlenerek burada çiçeğe dönüştüğünü söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve her aşamada boşa gitmemesi için çalışıyoruz. Atık ısı ile çiçek yetiştirilen Türkiye'deki ilk sera burası. Ayrıca Karadeniz Bölgesi'nde yeşil alanlardaki peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçek tedariki Yalova ve Bursa gibi uzak illerden sağlanıyordu. Bu anlamda da bir emisyon azalımına sebep olacak. Artık burası sadece Samsun'a değil tam kapasite ile çalışmaya başladığında tüm Karadeniz Bölgesi illerine hizmet edecek. Tüm bölge için de bir tasarruf ve emisyon azalımı noktasında çevre açısından büyük bir proje olmuş olacak" diye konuştu.

2 milyon 800 bin fide yetiştirme kapasitesine sahip en çevreci sera

Deneme amaçlı yapılan ilk üretimde 6 çeşit fide yetiştirildiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ise, "Bunlar vapurdumanı, horoz ibiği, aslanağzı ve ateş çiçeği. Sera 3 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 2 milyon 800 bin adet fide yetiştirme kapasitesine sahip. Çöplerden elektrik elde ediyoruz. Onun sonucu oluşan atığı Samsun'un arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarında kullanıyoruz. Yine onun sonucunda ortaya çıkan daha düşük kalorili ısıyı seracılık faaliyetinde Samsun'u güzelleştirmede kullanacağız. Bütçemiz açısından da büyük tasarruf sağlamış olacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemiş olduk. Normalde bertaraf olacak bir enerjiyi yöneterek seracılıkta kullanılmasını sağladık. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir depolama sahasında olmayan ikincil olarak adlandırdığımız atık ısıyı tekrar bir aşama daha kullanarak Türkiye'nin en çevreci serasının hayata geçirilmesini sağladık” ifadelerini kullandı.