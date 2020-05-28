İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin dört bir yanından 90 öğrenci “Atamun” konferansına görüntülü katıldı

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Atamun Kulübü’nün korona virüs tedbirleri kapsamında görüntülü olarak gerçekleşen Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na Türkiye’nin dört bir yanından 90 öğrenci katıldı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Atamun Kulübü'nün korona virüs tedbirleri kapsamında görüntülü olarak gerçekleşen Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na Türkiye'nin dört bir yanından 90 öğrenci katıldı.


Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafında nisan ayından yapılması planlanan Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler Konferansı Kovid-19 salgını sebebiyle Eylül ayına ertelenmişti. Ertelenmenin hemen akabinde Mun kulübü öğrencileri Ataonline'20 adıyla online Model Birleşmiş Milletler e-konferansı düzenlemeye karar verdi. Ataonline'20 e-konferansında 3 komite hazırlandı. SPECPOL (Özel politika ve dekolonizasyon komitesi) komitesinde iki gündem maddesi belirlendi. Doğu Türkistan sorunu ve Filistin topraklarındaki İsrail sorunu konu olarak belirlenerek tartışıldı. Bir sonraki komite olan Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) komitesinde ise pandemi sonrası yeni dünya düzeni tartışılacak.


Bir sonraki görüntülü sistemde merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısına Türkiye'nin ilk seçimle gelen Menderes hükümetinin Bakanlar Kurulu canlandıracak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.