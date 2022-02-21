Samsun'un ev sahipliğinde yoğun katılımla başlayan Okullar Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde öğrenciler eleme turlarını geçmek için ter döktü.

Samsun'da bulunan Türkiye'nin en büyük bowling salonunda şampiyona heyecanı yaşanıyor. 32 ilden şehre gelen 196 öğrenci Okullar Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olmak için yarışıyor.

Turnuva hakkında bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Şu an burada 'Okullar Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. İlimizde, 32 tane ilin ön elemelerini yaparak Türkiye müsabakasını 3 gün içinde gerçekleştirmiş olacağız. 196 tane kızlı, erkekli sporcularımız yarışıyor. Samsun olarak buna ev sahipliği yapmamız bizim açımızdan gurur verici bir şey. Samsun'a gelenlerin çoğunu tesislerimizde ağırlıyoruz. Buradaki bowling salonu Türkiye'nin en büyük bowling salonu. İyi olan kazansın. Gençlerimizi spor ile buluşturma, spor aktivitesine katma anlamında güzel bir etkinlik oluyor. Okul sporlarında 12 branşa ev sahipliği yapacağız" dedi.

Gümüşhane'den Samsun'a müsabakaya gelen lise öğrencisi Simge Aydurmuş, "Böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan çok mutluyum. Cengiz hocama teşekkür ediyorum. Onun sayesinden bowlinge başladık. Şu an çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Adıyaman'dan Samsun'a gelen lise öğrencisi Baran Arcerolmaz, "Organizasyon gayet güzel. Atmosfer ve şehir çok güzel. Takım arkadaşlarıma güveniyorum" şeklinde konuştu.

Samsunlu bowling sporcusu İlayda Odabaşı, "Buraya okulumuzun beden eğitim öğretmeni sayesinde geldim. Eğitimlere yaklaşık 1-2 ay önce başladım. Çok güzel şeyler kattılar bana. Eğitmenlerim ve arkadaşlarım bir birlik olarak bowlinge başladık ve çok güzel ilerlediğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuva 23 Şubat tarihinde sona erecek.