Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi Samsun'da düzenlenen törenle açıklandı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 146 genç girişimciye 200 bin lira hibe vereceklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen programla açıklandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin ilk ateşini yakmasının 100. yılı dolasıyla Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB'a bağlı 365 oda ve borsa ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

"100 şirketin büyüme hızı yüzde 605"

Programda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk olarak milli mücadelenin 100'üncü yılının öneminden bahsederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2015-2017 arası ciro artış hızının dikkate alındığını aktaran Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 605 olduğunu, bunun da çok çarpıcı bir rakam olduğunu ifade etti. Şirketlerin, Türkiye'deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde bir performans gösterdiklerine değinen Hisarcıklıoğlu, “Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 332 artırdılar. 2017 yılında her bir şirket ortalama, 60 milyon TL'lik satış yaptı, yine her biri ortalama 93 kişiye istihdam sağladı. 2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63'ü ihracat yapıyor. Tam 68 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100'e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum” dedi.

"Kalkınmanın dinamosu ve işsizliğin panzehiri girişimciliktir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da milli mücadelenin 100. yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan firmaları ve girişimcileri kutladı. Çocuklara ve gençlere girişimci olmayı hayal ettirecek ortamı hazırlamak, girişimciliğin önündeki tüm engelleri kaldırarak onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Varank, “Çünkü biliyoruz ki kalkınmanın dinamosu ve işsizliğin panzehiri girişimciliktir. Bakanlık olarak bir yandan girişimcilik anlayışını yerleştirmeye çalışırken bir yandan da girişimcilerimize destek oluyoruz. Bugün artık teknoloji çağında her şey çok çabuk değişir ve dönüşürken, ekonominin ve ticaretin kuralları yeniden yazılırken; biz bu değişimlere seyirci kalamayız“ ifadelerini kullandı.

Artık bir işe başlamanın yetmediğini, girişilen işin büyümesi ve rekabet koşullarında ayakta kalabilmesi için inovasyonla Ar-Ge'ye ve yüksek teknolojiye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, ‘‘Bu yüzden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimcilerimize destek vermekle kalmıyor, onların Ar-Ge ve yenilikçilik becerilerini de teşvik ediyoruz. Bakanlık olarak biz de KOSGEB ve TÜBİTAK gibi ilgili ve bağlı kuruluşlarımız aracılığıyla çok sayıda projeye ve destek programına imza atıyoruz. Üretmek isteyen, iş kurmak isteyen, işini büyütmek isteyen birçok firmaya ve girişimciye el uzatıyor, destek oluyoruz“ şeklinde konuştu.

146 genç girişimciye 200 bin lira hibe

“7 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Bigg programıyla gençlerimize, bugüne kadar 115 milyon lirası hibe olmak üzere, 175 milyon lira destek sağladık ve bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk“ diyen Bakan Varank, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bugünün anlam ve önemine de uygun olarak, genç girişimcilerimize müjdelerini, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, bu kürsüden vermek istiyorum. 50 milyon liralık bütçe ayırdığımız, TÜBİTAK bireysel genç girişim programının, ikinci çağrısı da sonuçlandı. İnşallah teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz, hayırlı olsun. Tabii, Bigg programlarının bizi sevindiren bir başka yönü daha var. Destek almaya hak kazanan girişimcilerimizin yüzde 37'sinin iletişim ve dijital dönüşüme, yüzde 22'sinin sağlık ve iyi yaşama, yüzde 17'sinin de akıllı üretim sistemlerine yönelik çalışmalar yapmış olması. Buradan bu vesileyle bir kez daha gençlerimize seslenmek istiyorum. Durmak, pes etmek, duraksamak, ağırdan almak yok. Hele hele ‘biz yapamayız, biz beceremeyiz' demek hiç yok.”

"Dünyanın en karlı şirketleri arasında çoğunlukla bilişim, teknoloji, yazılım ve yüksek teknoloji ürünleri üreten yeni girişimcilik fikirleri olan firmalar yer alıyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, "Küresel ekonomi gerçekten çok önemli bir dönemden, bir gelişim ve dönüşüm döneminden geçiyor. 20 sene öncesine kadar, dünyanın en karlı 20 şirketi arasında sadece otomotiv ve enerji şirketleri vardı. Bugün, dünyanın en karlı şirketi arasında çoğunluğunu bilişime, teknolojiye, yazılıma ve yüksek teknoloji ürünleri üreten yeni girişimcilik fikirleri olan firmalara verdiğini görüyoruz. Bu girişimciler de yeni arayış içine giren ve teknolojiye yatırım yapan firmalar. Bugün girişimcilik ve inovasyon sonucunda ortaya çıkan yeni teknolojiler, küresel ekonominin oyuncuları pozisyonuna gelmiş durumdalar" şeklinde konuştu.

E-ticarette kadınların daha fazla yer alması için çok hızlı adımlar attıklarını ifade eden Bakan Pekcan, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefinin yüksek gelirli ülkeler ile yükselmek olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için bakanlık olarak girişimcilerimizin yanındayız. Bu kapsamda kısa vadede gerek ihracatta, gerek iç ticarette rekabetçilik gücünü arttırmak üzere dijitalleşme alanında çok hızlı adımlar attık. Katma değeri yüksek, markalı ürün ihracatımızı teşvik etmek üzere desteklerimizi bu sene 3 milyar 104 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hızlı büyüyen şirketlerin yetkililerine plaket takdim edildi.