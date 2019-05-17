Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri, 19 Mayıs'ta Samsun'da açıklanacak

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da düzenlenecek törenle açıklanacak. En hızlı büyüyen 100 şirketin plaket alacağı törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) organizasyonunda belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi 19 Mayıs Pazar günü, Samsun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda saat 11.00'de kamuoyu ile paylaşılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin ilk ateşini yakmasının 100. yıldönümü dolasıyla Samsun'da yapılacak törene; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, TOBB'a bağlı 365 oda ve borsa ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katılacak.

Hisarcıklıoğlu'ndan, 19 Mayıs vurgusu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İstiklal Mücadelemizin 100. yıldönümü dolayısıyla bu organizasyonu, Atatürk'ün ilk ateşi yaktığı Samsun'da yapmak istedik. O mücadeleyle ülkemiz bağımsızlığını kazandı. Bu başarıyı taçlandıracak olan da ekonomik başarılarımız, vatandaşlarımıza iş ve aş bulmamız, yatırımlarımızı artırmamız, teknolojiyi en ileri noktada takip etmemiz, hatta bu alanda öncü olmamız. Kısaca ekonomide dünyanın en büyükleri arasında yerimizi almamız ve bunu devam ettirmemizdir. İş dünyasına düşen budur” dedi.

Ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerine, bu organizasyon ile küresel arenada daha fazla yol açmak istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, refahın anahtarının girişimcilikten geçtiğine dikkat çekti.