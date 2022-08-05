Türkiye'nin en ilginç kulübü: hem sahibi hem kaptanı hem de futbolcusu

Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın aldığı ifade edilen futbolcu Murat Yıldırım, takımının Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı.

Futbolcu Murat Yıldırım, futbolcusu olduğu Çorum Futbol Kulübü'nü satın aldı. Yıldırım, takımının hazırlık maçında sahaya çıktı. Kulübün sahibi olan Yıldırım, kaptan olarak takımına katkı sağladı. Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında maça 11'de başlayan Murat Yıldırım, kaptanlık pazubandı ile sahaya çıktı. Çorum FK, Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kaybetti.

Hollanda'da doğup büyüyen Murat Yıldırım, Türkiye'de kariyerine ilk kez Samsunspor'a transfer olarak adım attı. 4 sezon Samsunspor forması giyen Murat Yıldırım, ardından sırasıyla Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep FK, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği formaları giydi. Yıldırım, son olarak 2021 yılında memleketi olan Çorum FK'ya transfer olmuş, daha sonra da aktif olarak futbolculuk yaptığı Çorum FK'yı satın aldığı ifade edilmişti.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon Çorum FK'ya takım sahibi, kaptanı ve futbolcusu olarak hizmet edecek.