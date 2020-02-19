Türkiye'nin en özel lezzetleri Samsun'da

Türkiye'nin en özel lezzetlerinin yer aldığı “Doğal Üretici Pazarı” Samsun'da tüketici ile buluşacak.

Dünya modasını, en trend eğlenceyi ve yeni tatları Karadeniz'e taşıyan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), ziyaretçilerini bu yıl da Türkiye'nin ünlü lezzetleriyle buluşturuyor.

Çeşitli bölgelerden, birbirinden özel lezzetlerin yer alacağı Piazza Doğal Üretici Pazarı 21 Şubat Cuma günü kapılarını açıyor. Pastırmadan sucuğa, tereyağından bakliyata, baldan çeşitli baharatlara kadar yüzlerce yöresel ürünün yer alacağı Doğal Üretici Pazarı, alışverişlerini en doğal ve taze ürünlerle yapmak isteyenlere fırsat sunacak.

Karadeniz'in yanı sıra Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun en özel lezzetlerinin de yer alacağı Piazza Doğal Üretici Pazarı, ziyaretçilere lezzet şöleni yaşatacak.

Piazza'nın ortak kullanım alanında oluşturulacak stantlarda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Doğal Üretici Pazarı, 7 bölgenin marka olan ürünleri ile her damak tadına hitap edecek. Ziyaretçilerin yüzlerce ürünü bir arada bulma ve satın alma imkânı bulacağı Piazza Doğal Üretici Pazarı, 1 Mart'a kadar devam edecek.