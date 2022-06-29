Türkiye'nin gururu 'CANiK M2 QCB', SEDEC Fuarı'nda

Türkiye'nin gururu CANiK M2 QCB, Ankara'da SEDEC Fuarı'nda katılımcılarla buluştu.

Ankara'da gerçekleştirilen SEDEC Fuarı yoğun bir katılımla açıldı. Fuarda dünyanın 69 ülkesine ihracat gerçekleştiren global marka CANiK'in de en yeni ürünleri katılımcılarla buluştu. Fuarın ilk gününde CANiK'in yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB büyük ilgi gördü. 30 Haziran'a kadar devam edecek etkinlikte CANiK ihracata yönelik yeni iş birlikleri için de görüşmelere başladı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, yoğun katılımlı SEDEC Fuarı'nın ilk gününde en yeni ürün ve aksesuarlarını görücüye çıkardı. CANiK'in büyük ilgi gören standında milli uçaksavar M2 QCB, milli tabanca METE ve ateşli silah aksesuarlarının yanı sıra CANiK M2 QCB'nin hızlandırılmış versiyonunu M2F'de sergileniyor.

“Kendi evimizde dünyaya gövde gösterisi yapıyoruz”

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “SEDEC Fuarı muazzam hareketli başladı. SEDEC katılımcılarının çoğu ilk olarak CANiK standımıza uğrayarak ürünlerimizi inceliyor ve bizlerden bilgi alıyorlar. Bu yoğunluğu gördüğümüzde Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği üstün başarıdan dolayı gururlanmamak mümkün değil. Kendi evimizde dünyaya gövde gösterisi yapıyoruz. Özellikle yerli uçaksavarımız CANiK M2 QCB'ye ilgi müthiş. Çok yakında bununla ilgili de önemli haberlerimiz olacak. Çok heyecanlıyız, çünkü önümüzdeki dönem için pek çok güzel gelişmelerin yaşanacağının bilgisini şimdiden verebilirim” dedi.

30 Haziran'a kadar devam edecek olan SEDEC Fuarı'nda sanayicilerin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden hükümet yetkilileri, karar vericiler, son kullanıcılar ve satın alma heyetleri yer alıyor.