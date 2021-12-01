Türkiye'nin ilk 'Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi' açılışa gün sayıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da restorasyonu yapılan tarihi binada kurulan Türkiye'nin ilk Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açılış için gün sayıyor. Sektörünün bugünü ve dününe ışık tutacak müzede Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan cerrahi aletler de gün yüzüne çıkacak.

Cerrahi aletler üretimiyle adından söz ettiren Samsun'da bu alanda bir müze kurulması çalışmaları 2016 yılına uzanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait atıl durumdaki 90 yıllık Samsun Bakım Onarım İstasyonu binası proje kapsamında restore edildi. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla restorasyon tamamlandı. Temmuz 2019'da Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği'ne devredilen binada İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin de katkılarıyla müze kurulması çalışmaları yapıldı.

Türkiye'nin ilk Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nin 3 Aralık'ta açılışı yapılacak. Müzede geçmişten günümüze sağlık alanında kullanılan çeşitli aletler bulunuyor. Bin metrekaresi kapalı 5 dönüm büyüklüğü sahip alanda Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan cerrahi aletler de gün yüzüne çıkacak.

Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, “Samsun bilindiği üzere yaklaşık 40 yıldan beri cerrahi alet üretimiyle iştigal eden bir bölge. Dünyada da bilinen belli başlı 3 bölgeden birisidir. Tabii, cerrahi aletle başlayan serüven Samsun'da bugün ortopedik implantlar, sterilizasyon kutuları, cerrahi terlikler, ameliyathane masaları, sedyeler, hasta altı bezleri, işitme cihazları, röntgen cihazları gibi birçok tıbbi cihazla da devam etmektedir. MEDİKÜM bu anlamda bütün bu kuruluşları temsil eden kümelenmenin bir araya gelerek oluşturduğu oluşumdur. MEDİKÜM için böyle bir müzenin yine Samsun için, sektör için, tıp camiası için çok ciddi katkıları olacağı kanaatindeyiz. Burada öğrenciler sektörle tanışacak. Tıpla belki daha ilkokul seviyelerinde tanışmaya başlayacak. Geçmişini görecek mevcudu görecek ve geleceği belki düşünüp vizyon geliştirebilecek bir yetkinliğe sahip olacaklar. Projenin inşallah önümüzdeki Cuma günü açılışı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla yapılacak. Açıldıktan sonra burayı canlı bir müze olarak düşünüyoruz. Yani geçmiş, mevcut ve geleceği burada belirleyecek bir müze olması, sektör, kamu ve üniversite iş birliğinin burada daha ciddi boyutlara ulaşacağı toplantı mahalli haline gelmesini umuyoruz. Açık alanda da ileride düşündüğümüz bir takım eyler var. Eski tip ambulanslar ya da acil cerrahi savaş cerrahisinin uygulanabildiği tren vagonları için de görüşmelerimiz sürüyor. Bu eserlerden de müzemize kazandırmayı istiyoruz” dedi.