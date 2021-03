Türkiye'nin ilk kurumsal interaktif dergisi: Samsun E-Dergi

Türkiye'nin ilk kurumsal interaktif dergisi olan “Samsun E-Dergi” yayın hayatına başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilke imza atılarak “Samsun E-Dergi” çıkarıldı. “Edergi.samsun.bel.tr” adresi üzerinden yayınlanan dijital dergide; sağlık, eğitim, edebiyat, tarih, bilim, sanat, aktüel konular, spor, günlük yaşam ve daha pek çok alanı kapsayan içerik mevcut.

Başkan tanıttı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısı ile dergiyi tanıttı. Lansman toplantısında konuşan Başkan Mustafa Demir, Samsun'un gerek tarihi-kültürel gerekse sosyo-aktüel olarak tanıtılması amacıyla hazırladıkları dijital derginin ilk sayısını tanıtmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de bir ilke imza attıklarını dile getiren Demir, “Şehrimiz için bir ilki başarmak ve yapmak adına yola çıktık. Üç ayda bir yayımlayacağımız e-dergimiz ile niyetimiz; şehrimizin tarihî ve kültürel değerleri ile sahip olduğumuz doğal güzellikleriyle ilgili farkındalığı artırarak Samsun'un tanıtımına katkı sağlamaktır. Çünkü; bir şehir gelişirse o toplumun dili de kültürü de gelişir. Bu gelişim, beraberinde nesilden nesle aktarılabilecek bir hafızayı meydana getirir” dedi.

Başkan Demir, derginin özelliklerini sıralayarak, “Bizler bu amaçla dergimizi sağlık, eğitim, edebiyat, tarih, bilim, sanat, aktüel konular, spor, günlük yaşam ve daha pek çok alanı kapsayan içerikler ile zenginleştirdik. Her yaştan insanımıza hitap edeceğine inandığımız Samsun E-Dergi'mizde; röportajlar, makaleler, fikir yazıları ve çocuk köşeleri ile sizleri bambaşka bir dünyaya götürmeyi hedefledik. Her sayfasında ayrı bir emeğin yer aldığı dergimizin; yazılım altyapısı, görsel tasarımları ve editöryal sürecini bütünüyle belediyemiz bünyesinde çalışan ekip arkadaşlarımızla birlikte tamamlandık. Üretilen tüm içeriklerin özgün olduğu online dergimizde, yazıların yanı sıra ilgili konuları video, ses ve fotoğraflar ile zenginleştirdik. Okurlarımızın da katkıda bulunabileceği dijital bir ortam hazırladık. Bu yönüyle dergimizin en önemli özelliği interaktif bir anlayışa sahip olmasıdır. Endüstri 4.0 çağına uygun olarak önümüzdeki sayılarda dergimizin içerisine sanal ve artırılmış gerçeklik özelliklerini de ekleyeceğiz. Bunun altyapı çalışmaları da yine kendi bünyemizdeki arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Bu sayede dergimizin dünyanın her yerinden takip edilmesine imkan sunmuş olacağız. Dergimize isteyen herkes ‘edergi.samsun.bel.tr' adresi üzerinden kolayca ulaşabilecek. Ayrıca vatandaşlarımız, PDF olarak cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarına dergiyi indirip arşivleyebilecek. Çağımızın bir gerekliliği olarak herkesin kolay erişebileceği dergimizin dijital ortamda sunulmasının bir diğer sebebi de belediyemizin gösterdiği ‘sıfır atık' hassasiyetidir. Amacımız iyiyi, güzeli ve doğruyu paylaşmak. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan dergimiz için umut ediyoruz ki okurlarımızın beğenisini ve takdirini kazanırız. Çıktığımız bu yolda emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Keyifli okumalar temennisiyle” diye konuştu.

“Amacımız siyasi faaliyetler değil, Samsun'a ve ülkemize katkı sağlamaktır”

Derginin amacının siyasi faaliyet olmadığına dikkat çeken Demir, şunları söyledi:

“Samsun ölçeğinde geleceğin büyükşehirleri nasıl olabilir diye çalışıyoruz. Bugünkü tanıtım da bunun göstergesi. Belediye deyince akla yol, kaldırım, su, toplu taşıma, kanalizasyon gibi olaylar gelir. Yerel yönetimlerin; insan, toprak ve bunun üzerinde ne varsa hepsiyle ilgilenen bir kurum olduğunu hep beraber fark edeceğiz. Geleceğe hazırlık konusunda iddia sahibiyiz. Belediyenin asli görevlerinin yanı sıra, geleceğe yönelik, bilgi teknolojilerine yönelik çalışmalarımız da devam edecek. Büyükşehir belediyelerinin birçoğunun kendi çaplarında bir iletişim mekanizması var. Onlar daha çok seçmene bir mesaj şekline yöneliyor. Bizim SBBTV, e-dergi ve şehit gazetesi, tamamen bir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi halkıyla ve kendi halkının dışında yurt içi ve yurt dışı tam bir bilgi teknolojilerini en üst noktada kullanan, her alanda şehre ve insanlara katkı sağlayacak bir yayın organı olacak. İnsana dair her şey derginin konusu olacak. Yaban hayvanları, coğrafyamız, sanat, edebiyat, müzik, kültürümüz, bilimsel çalışmalar, tarihimiz, doğal kaynaklarımız Samsun ile ilgili tüm konular derginin konusu olacak. Dergimiz 3 ayda bir çıkacak. Dergimize sadece Samsun'dan değil dünyanın her yerinden ulaşılabilecek. Bu sadece belediyenin bir yayın organı değil, herkesin, hepimizin. Her türlü eleştiri ve katkıya açığız. Birkaç sayı daha çıktığında içerik de daha çok gelişecek. Dergide videolar da var, sesler de var. Dergide konu olan detayla ilgili her türlü doküman o sayfada var. Derginin içindeki her konu, ayrı bir dergi gibi. Elektronik ortamda son derece yararlı bir dergi oldu. SBBTV'de her konuda Samsun'a ve ülkemize katkı sağlamak amacıyla herkesin kullanımına açık bir şekilde hizmet veriyor. Şehir gazetesini de aynı hedeflerle yakın gelecekte yayın hayatına alacağız. Bu projenin büyük beğeniye sahip olacağını düşünüyoruz. Hedefimiz, belediyeyi siyasi amaçlı olarak kamuoyuna tanıtmaya yönelik faaliyetler değildir. Hedefimiz Samsun'a katkı sağlamaktır. E-dergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Dergi tamamen belediyenin ürünü. Yazılım da sistem de belediyemize ait. ”

"Basın mecralarımız yerel medyaya alternatif olarak algılanmasın"

Kurdukları platformun yerel medyaya alternatif olmadığını ifade eden Başkan Demir, “Yerel medyanın görevi şehir için çok önemli. Biz bir yol gidiyoruz, gece-gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 gün bile tatil yapmadım. Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Samsun, basın konusunda köklü bir şehir. Belediye olarak iletişim konusunda samimi olan gayretin yanındayız. Ben hizmet peşindeyim. Yarın ne olacağım derdine düşersek, bu işler olmaz. SBBTV, şehir gazetesi ve e-dergiyi yerel basına alternatif olarak kimse düşünmesin. Böyle bir derdimiz yok. Samsun gibi bir şehrin çok güçlü bir iletişim platformunu mutlaka kurmak zorunda. Bilgi teknolojilerini, genç yetenekleri, gayreti ve vizyonu mutlaka değerlendirmelidir. O amaçla bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş ve davetliler katıldı.