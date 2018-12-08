Türkiye'nin ‘sülün'ü Samsun'dan

Samsun'da bulunan Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda üretilen sülünler, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek yok olma tehlikesi altında bulunan sülün popülasyonunun devam etmesi sağlanıyor. Bu kapsamda 2018 yılında 14 bin 786 adet sülün üretilerek farklı illerde doğaya salındı.

Artan nüfus, sanayileşme, hızlı kentleşme, doğal afetler, düzensiz ve aşırı avlanma, tabii kaynakların tahribini hızlandırmış sülün gibi birçok yabani hayvan türünün yok olmasına ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmesine neden oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli kuşlardan olan ve nesli hızla azalan bu türü üreterek doğaya salmak ve doğada desteklemesini yapmak amacıyla Kara Avcılığı Kanunu ve Milli Parklar Kanunu hükümleri çerçevesinde sülün üretme İstasyonları kurdu. 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretim Merkezi ve 2017 yılında kurulan Terme Gölardı Üretim Merkezi bu istasyonlar arasında en büyük kapasiteye sahip. Gelemen Sülün Üretim Merkezi 1,1 ha alana kurulmuş olup, içerisinde idari bina, karantina odası, kuluçkahane, civciv gelişim odası, dezenfeksiyon ve yumurta saklama odası, yem deposu, açık ve kapalı kümesler, bekçi evi, personel soyunma ve duş odaları bulunmakta.

15 yılda 238 bin sülün üretildi

Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda 2003-2018 yılları arasında 223 bin 407 adet sülün üretildi ve Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde tabiata salındı. 2018 yılı üretim döneminde ise 14 bin 786 adet civciv yumurtadan çıktı. 2018 yılı da dahil olmak üzere son 15 yılda toplam 238 bin 193 adet sülün üretildi. 2019 yılında da 14 bin sülün üretilip doğaya salınması planlanıyor.

2018 yılı tahsis programına göre 4 bin sülün Samsun'a, 2 bin sülün Sinop'a, 2 bin sülün Sivas'a, 2 bin sülün Ordu'ya, 500 sülün Ankara'ya ve bin 500 adet sülün Çanakkale'ye gönderildi.