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Türkiye'nin yöresel lezzetleri Samsun'da buluşuyor

Dünyanın modasını, eğlencesini ve tatlarını Orta Karadeniz halkının yanı başına taşıyan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerini bu kez Türkiye’nin ünlü lezzetleriyle buluşturuyor.

Dünyanın modasını, eğlencesini ve tatlarını Orta Karadeniz halkının yanı başına taşıyan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerini bu kez Türkiye'nin ünlü lezzetleriyle buluşturuyor.


Çeşitli bölgelerden birbirinden özel lezzetlerin yer alacağı Piazza Yöresel Ürünler Pazarı 1 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Pastırmadan sucuğa, tereyağından bakliyata, baldan çeşitli baharatlara kadar yüzlerce yöresel ürünün yer alacağı yöresel ürünler pazarı, Ramazan alışverişini en doğal ve taze ürünlerle yapmak isteyenlere fırsat sunacak.


Karadeniz'in yanı sıra Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'in en ünlü lezzetlerinin yer alacağı Piazza Yöresel Ürünler Pazarı, lezzet şöleni yaşatacak.


Piazza'nın ortak kullanım alanında oluşturulacak stantlarda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Yöresel Ürünler Pazarı, 7 bölgenin marka olan ürünleri ile her damak tadına hitap edecek. Ziyaretçilerin, yüzlerce ürünü bir arada bulma ve satın alma imkânı bulacakları Piazza Yöresel Ürünler Pazarı 22 Mayıs'a kadar devam edecek.

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