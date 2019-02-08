Türkiye'ye örnek olan proje 1 yaşında

Samsun'da 8 Şubat 2018 tarihinde başlatılan ve Türkiye'ye de örnek olan “Samsun İçin Okuma Vakti” etkinliği bir yıldır her gün başarıyla uygulanıyor.

Etkinliğin birinci yılına özel düzenlenen etkinlikler kapsamında, Samsun Valiliği girişinde öğrenciler müzik dinletisi eşliğinde kuruma gelen vatandaşlara kitap hediye etti.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen “Samsun İçin Okuma Vakti” etkinliği ilgili değerlendirmelerde bulundu. Esen, “Geçtiğimiz yıl bugün 'Samsun İçin Okuma Vakti' etkinliğimizi başlatmıştık. Bugün etkinliğimiz birinci yılını tamamlamış oldu. Tam bir yıldır yöneticisinden esnafına, sporcusundan sanatçısına herkes çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için seferber oldu. Samsun' da saat 20.00'de televizyonlar kapatıldı herkes kitabın başına geçti” dedi.

Zorla değil, sevdirerek

Etkinliğin birinci yılı kapsamında Samsun'da farkındalık çalışmaları yapılacağını belirten Esen, “Biz de valiliğimizde bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Gelen vatandaşlarımızı öğrencilerimizin hazırladığı müzik dinletisi ile karşılayarak kitap hediye ettik. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılan bu etkinlikler okullarımızda ve ilimizde hedeflediğimiz etkiyi gösterdi. Bu etkiyi biz öğretmenlerimizden aldığımız geribildirimlerin yanında istatistiklerde de görüyoruz. Çocuklarımız gerek e-okul verilerine gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sahadaki araştırmalarına göre her geçen yıl daha fazla okumakta. Üç yıl önce bir öğrencimiz ortalama 10 kitap okurken bu yıl bu sayının 19'a çıktığını gördük. Tabii ki zorla okutarak değil okumayı sevdirerek bu oranı artırmayı hedefliyoruz. Çünkü biz okumayı çocukların içselleştirmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ailece okuma

Bir yıldır devam eden etkinlik kapsamında her gün saat 20.00'yi gösterdiğinde ailece herkes televizyonu, tableti, telefonu kapatarak kitap okuyor. Ayrıca farkındalığı sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden #SamsunOkumaVakti etiketiyle herkes ne okuduğunu paylaşıyor.