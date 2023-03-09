Türkmenistan uyruklu öğrencinin silahla ölümüyle ilgili dava başladı

Samsun'da oto tamirci dükkanında tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan Türkmenistan uyruklu öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan iş yeri sahibinin yargılanmasına başlandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir ve bakım servisinde 26 Kasım gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova (21), oto tamir ve bakım servisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İş yeri sahibinin arkadaşı olduğu ileri sürülen genç kadının ölümü şüpheli bulundu. İş yeri sahibi Kenan P., polis tarafından gözaltına alındı. Kenan P. 'olayın intihar olduğunu' iddia etti. Polisin yaptığı araştırmada şüphelinin genç kadını vurmuş olabileceğine dair delil ve bulgulara ulaştığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kenan P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Kanan P. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasında Kenan P. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Aramızda tartışma çıktı. Bir şeyler fırlattı. Sakinleştirecektim ama saldırdı. Ona tokat attım. Dövmek için değildi. Çıkarken hakaret etti. Elimi kaldırdım. Ağlayınca iş yerinin alt katına indim. Merdivenden yukarı çıktım. Üzerimi değiştirdim. Onunla göz göze gelmedim. O esnada arkadaşım yanıma geldi. 'Cevap vermiyor' dedi. Arkadaşım sandalyeye dokununca yana devrildi. Maktulün kazağındaki lekeyi gösterdi. Kazağı kaldırdım, bıçak yarası sandım. Ambulansı aramasını söyledim. Aşağıdayken silah aklıma geldi. Baktığımda silah yerinde yoktu. 5 aydır sevgiliydik. Onunla Karadeniz turuna tatile çıktım. Boşanma aşamasındaki karıma çektirdiğimiz fotoları attı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Maktulü ben vurmadım. Emniyette şoktaydım. Şimdiki ifademin esas alınmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme Kenan P.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.