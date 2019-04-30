Türküleri 100. yıla özel seslendirdiler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Halk Müziği Topluluğu'nun 19 Mayıs'ın 100. yılına özel repertuarla hazırladığı konser, sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve koro üyelerinin aileleri katıldı. İki bölüm olarak gerçekleştirilen ve Mustafa Kemal Atatürk temalı görsel sunumlarla desteklenen programın sunuculuğunu Şule Arslan yaptı. Zülfi Gaydan şefliğindeki konserin akademik danışmanlığını ise Öğr. Gör. İlyas Şenel gerçekleştirdi.

Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Balıkesir, Rize, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Trabzon ve Rumeli yörelerinden türkülerin yer aldığı konserde; “Çarşamba Dedikleri”, “Bulguru Kaynatırlar”, “Ankara'nın Taşına Bak”, “Bir Fırtına Tuttu Bizi”, “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme”, “Ah Tren Kara Tren”, “İnce Giyerim İnce” gibi sevilen türküler, koro ve solo olarak seslendirildi.

Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Kuran'dan koro sürprizi

Toplam 24 eserin yer aldığı konserin finalindeki, Trabzon yöresine ait “Ah Dağlar Serin Dağlar” türküsüne Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da koroya katılarak eşlik etti. Seyircilerin de zaman zaman türkülere eşlik ederek keyifli anların yaşanmasına sebep olduğu konserde Rektör Bilgiç, programı hazırlayan OMÜ Türk Halk Müziği Topluluğuna ve katılım gösteren sanatseverlere teşekkür etti.

Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Şef Zülfi Gaydan'a ve Akademik Danışman Öğr. Gör. İlyas Şenel'e çiçek ve fidan sertifikası takdim etti.