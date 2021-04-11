Tütün İskelesi bakıma alındı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Samsun'a ilk ayak bastığı Tütün İskelesi'ndeki tarihi anı sembolize eden balmumu heykeller bakıma alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca iskelenin zarar gören ahşap kısımlarını da yenileriyle değiştiriyor. Bakım, onarım çalışmaları 19 Mayıs tarihine kadar tamamlanmış olacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi'nde bakım onarım çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada çürüyen ahşap kısımlar söküldü. Tabanı demir profillerle güçlendirilen iskelenin zemini ise yeniden ahşapla kaplandı.

Sanat atölyesinde yapılıyor

19 Mayıs 2008'de ziyarete açılarak turizme kazandırılan iskeleyi 13 yıl sonra yenileyen Büyükşehir Belediyesi, milli mücadelenin ilk adımlarını sembolize eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarının balmumu heykelleri de onarıyor. Yerlerinden sökülerek Makine İkmal Daire Başkanlığı'ndaki sanat atölyesine götürülen heykeller, burada kapsamlı bakımdan geçiriliyor. Kırık, çatlak ve deforme olan kısımları onarılan heykellerin aksesuarları da yenileniyor.

4 heykelin onarımı tamamlandı

Müfettişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevat Abbas Gürer, Karargah Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfı Süsoy, Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket Öndersev ve Müfettişlik Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Tabip Binbaşı Refik Saydam'ın balmumu heykellerinin onarımı tamamlanarak yerine yerleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile diğer balmumu heykellerinin onarımı ise sürüyor.

"Eski haline dönecek"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı Ahşap Atölyesi Sorumlusu Ergin Karatekin, tarihi tütün iskelesinde hava şartlarından dolayı çürüyen ağaç ve zemin platformlarının tamiratlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Karatekin, “Tütün iskelesinin zemininde deformeler var. Yağmurdan, güneşten, aşınmış olan zemin kaplamamızın tamiratını yapıyoruz. Tamirat bittikten sonra ahşap koruyucusu vurularak tütün iskelemiz eski haline geri dönmüş olacak. Uzun süre inşallah zarar görmeyecek. Bakım onarım çalışmalarını 19 Mayıs'a kadar tamamlayacağız“ diye konuştu.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Balmumu heykellerinin onarımıyla ilgili bilgi veren sanat atölyesi sorumlusu heykeltıraş Sercan Saygı ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tütün iskelesine ayak bastıkları ve karşılandıkları anı anlatan balmumu heykellerinin deforme olanları atölyemize getirerek, çatlaklarını, güneşten sararmış kısımlarını, kopan saç ve bıyıklarını onarıyoruz. Apoletlerini, düğmelerini, kemer ve silah kılıflarının hepsini sıfırdan burada yapıyoruz. Bir heykelin onarımı araştırma aşamasıyla birlikte yaklaşık bir hafta sürüyor. Ardından eksikliklerini giderip boyadıktan sonra ilk haline getirerek yerine monte ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini onarmak bile heyecan veriyor. Çok farklı duygular içinde sanki o anı yaşıyoruz. Onlara dokunmak, ayrı bir haz veriyor. İşimizi severek yapıyoruz“ ifadelerini kullandı.