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Tütüncüyü vuran şahıs tutuklandı

Samsun’da tütün mamulleri satan bir kişiyi iş yerinde tabancayla vurarak yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da tütün mamulleri satan bir kişiyi iş yerinde tabancayla vurarak yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı üzerinde bulunan tütün mamulleri satan iş yerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.U. (45) iş yerine gelen 19 yaşındaki H.C.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan H.İ.U., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.C.S. ise olay yerinden kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, H.C.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.C.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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