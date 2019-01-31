Tuvalete gitme bahanesiyle 3 bin lirayı çaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 83 yaşındaki bir vatandaşın bankadan çektiği 3 bin lira, tuvalete gitme bahanesiyle eve giren şahıs tarafından çalındı.

Olay, Fatih Mahallesi Ağaçkız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan 3 bin lira para çeken Mustafa Kara (83) evine geldi. Kara, cebinde bankadan çektiği 3 bin liranın bulunduğu ceketini evin içerisinde bulunan çekyata çıkartıp evin önünde odun kırmaya başladı. Evin önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen 1 şahıs, yaşlı adama tuvaletinin olduğunu söyleyerek eve girmek için izin istedi. Yaşlı adam da tuvaleti kullanabileceğini söylemesi üzere içeri giren şahıs çekyatın üzerinde bulunan ceketinin cebindeki 3 bin lirayı aldıktan sonra evden ayrılarak kayıplara karıştı.

Kısa bir süre sonra odaya giren Mustafa Kara, ceketinde bulunan paranın olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen asayiş büro ve olay yeri ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda yaşlı adamın parasını aldıktan sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.