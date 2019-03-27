Tuz tüketimine dikkat çekmek için yürüdüler

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce, "Tuza Dikkat Haftası" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'nca, aşırı tuz tüketiminin azaltılması amacıyla 2011 yılından itibaren “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı” yürütülmekte ve program kapsamında fazla tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda farkındalık oluşturulması ve bilgilendirme yapılması amacıyla etkinlikler gerçekleştirilmekte. Bu kapsamda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün organize ettiği ve Samsun Valiliği'nin de desteği ile "Tuza Dikkat Haftası" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

“Fazla tuz tüketimi birçok hastalığa neden oluyor”

İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünde başlayan yürüyüş cadde boyunca devam etti. Yürüyüş hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, gerçekleştirdikleri yürüyüş ile toplumun tüketmiş olduğu tuz miktarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük kişi başına 5 gram tuz tüketimini önerdiğini ifade eden Oruç, “2017 yılında açıklanan Türkiye'nin tuz tüketim oranı raporuna göre ortalama 10 gram tuz tüketimi mevcut. Fazla tuz tüketimi hiper tansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları gibi birçok önemli hastalığa neden olduğu için hem toplumda tuz tüketimi azaltabilmek hem de farkındalık oluşturabilmek için yürüyüş gerçekleştirdik” dedi.

Yürüyüşün sonunda İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan stantta vatandaşlara su ve bilgilendirici broşür verildi.