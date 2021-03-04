TV programında zabıt katiplerine 'küçümseyici' açıklamaya suç duyurusu

Samsun'da adliye çalışanları, ulusal bir televizyon kanalında adliyelerde çalışan zabıt katiplerini 'aşağılayıcı' ve 'küçümseyici' açıklama yaptığı ileri sürülen Dr. Ramazan Arıtürk hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Büro Memur-Sen Samsun Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve adliye çalışanları, Samsun Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber, yaptığı basın açıklamasında, "Bir TV kanalında Fatih Altaylı moderatörlüğünde 02 Mart tarihinde yayınlanan 'Teke Tek' açık oturum programında İstanbul Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan Dr. Ramazan Arıtürk'ün zabıt kâtiplerine yönelik olarak zabıt katipliği görevi ve mesleğini aşağılayıcı şekilde yapmış olduğu, 'Bu arkadaşlarımız lise mezunu ve hakimlerin sadece getir götür işlerine bakan, bir dosya inceleme yetkinliğine sahip olmayan, bir karar bakma şansı olmayan, Yargıtay kararlarının ne olduğunu anlayamayabiliyorlar ve daha çok örfi olarak gelenler, bunun bir sistematiği yok' açıklaması bilhassa üyelerimizin bilgilendirmesi ile öğrenmiş olduğumuz kadarıyla 81 ilde adliyelerde çalışan zabıt katipleri nezdinde büyük tepki toplamıştır. Bu sebeple şüpheli hakkında işbu şikayeti yapma zorunluluğu doğmuştur. Suç duyurusu konusu eylemde şüpheli 'tüm zabıt katiplerini' aşağılayarak, Anayasa'yı ve Türk Ceza Yasası'nı açıkça ihlal etmekte ve görevlerinin gerektirdiği sorumluluklara aykırı hareket etmektedirler. Zabıt katipliği görevini icra eden kişilerin mağduriyetine neden olacak yöndeki bu söylem sebebi ile şüphelinin evleviyetle 5237 sayılı TCK'nın 125. ve 216. maddeleri ve devamında eylemine uyan TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmaları gerektiğinden işbu başvurunun yapılması zorunluluğu doğmuştur" dedi.

Karabiber, basın açıklamasından sonra Samsun Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere suç duyurusunda bulundu.