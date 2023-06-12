TZOB'dan sel bölgesinde inceleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Aslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, Samsun'da geçen hafta selin vurduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Geçen hafta Samsun genelinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel felaketinde tarım arazileri büyük zarar gördü. Zararı yerinde gözlemlemek amacıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyeleri Aslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile birlikte selden dolayı zarar gören arazilerde incelemelerde bulunarak 'bir an önce çiftçiye soya ve çeltik tohumu temin edilmesi' çağrısı yaptılar.

"Baraj sözü yerine getirilmedi"

2019 yılında yaşanan sel afetinde yaşanan zararın hemen hemen aynısını yaşadıklarını ve baraj yapılması konusunda verilen sözün yerine getirilmemesinden dolayı çiftinin perişan olduğu vurgulayan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, “Yaklaşık 1 hafta önce Samsun'un Terme, Çarşamba, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde meydana gelen sel afetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Soydan ve oda başkanım ile birlikte sel bölgelerini ziyaret ettik. Öncelikli olarak Terme ilçesine uğradık. Bu afetin en büyük sebebi, Terme ve Çarşamba'nın bir kısmı için Salıpazarı'ndan gelen 3 ırmak yatağı var. 2019 yılında meydana gelen sel kadar etkilemese de hemen hemen aynı zararı vermiş durumda. 2019 yılında baraj yapılması hakkında verilen söz hala daha yerine getirilmemiştir. Bu barajlar yapılmadığı sürece ve kontrol altına alınmadığı sürece bu çiftçi her afette bu şekilde perişan olacaktır. Burada hem çiftçinin ekonomisi zarar görecektir hem de Samsun'un ve devletin ekonomisi zarar görecektir. Bir an önce bu durumlar ile alakalı tedbir alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok zarar var"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, çiftçilere hızlı bir şekilde soya ve çeltik tohumu temin etmesi gerektiğini vurgulayarak fındıkların havaların açması ile birlikte kurumasının yüksek ihtimaller arasından olduğuna değinen Kozoğlu “Terme'de özellikle çeltik ve soya fasulyesi tarlalarında çok zarar var. Özellikle de yeni ekilen çeltik ve soya tarlalarında bu zarar mevcut. Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı yetkilileri, çiftçiye ücretsiz soya ve çeltik tohumu vereceğini söylemişti ama bu tohumun ekim zamanı geçiyor. Bakanlık ve il müdürlükleri çiftçiye destek verip hızlı bir şekilde temin edilmesi lazım. Şu anda edindiğimiz bilgilere göre bu afetten dolayı çeltik ve soya tohumu kara borsa olmuş. Fındık alanlarında ise genellikle yeni dikilen bahçelerde zarar var. İçerisinde balçık doldurduğu için ileride hava açtığı zaman fındıklarda kurumaya yüz tutacaktır. Vatandaş bugün uğradığımız birkaç yerde çeltik tarlasını yeniden ekiyor” şeklinde konuştu.

“DSİ sorumsuz davrandı"

DSİ'nin yaşanan sel afetinde sorumsuz davrandığına değinerek “Çarşamba'da meydana gelen selin sebebi, yağmur yağdıktan sonra kapakları açılmasıdır” diyen Kozoğlu, şunları söyledi:

“Çarşamba'da meydana gelecek olan yağış durumunu meteoroloji günler öncesinden uyarı veriyor. Meteorolojinin verdiği rapora Devlet Su İşleri (DSİ) bakacak, afet başlamadan 24 saat öncesinde baraj kapaklarını belirli oranda açarak önlem alması gerekiyor. Çarşamba'da meydana gelen selin sebebi, yağmur yağdıktan sonra kapakların açılması. Yeşilırmak çevresinde ve denize yakın bölgelerdeki alanlara barajın suyu basıyor. Zarar da bu şekilde meydana geliyor. Aynı zamanda Terme ve Çarşamba ilçelerinde sebze bahçelerinde sebze dikim alanlarında da büyük zararlar var. DSİ, yağış uyarısı verildiği zaman baraj kapaklarını açsaydı böyle bir sorun yaşanmayacaktı. Açmadığı için Yeşilırmak kenarındaki Kumtepe, Sahil, Hürriyet, İstiklal ve Çaltı Mahalleleri zarar görmüştür. Genel olarak sebze bahçelerinde zarar olmasıyla beraber hububat ve çeltikte fazla oranda zarar meydana geldi.”

TZOB heyeti ilçede zarar gören bahçeler hakkında bilgi alışverişi yaptı.