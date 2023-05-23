U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası Samsun'da düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda A.Efes U14 Erkek Basketbol Takımı şampiyon oldu.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası final karşılaşması ile sona erdi. Dün gerçekleşen yarı final karşılaşmalarında İstanbul Bahçeşehir Okulları'nı 79-63 skorla geçen Fenerbahçe U14 Erkek Basketbol Takımı ile MG Spor Kulübü'nü yarı finalde 70-56 geride bırakan A.Efes U14 Erkek Basketbol Takımı bugün gerçekleşen final müsabakasında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'yi 80-65 mağlup eden A.Efes, Türkiye şampiyonu oldu. Turnuvadan Fenerbahçe ikinci, MG Spor Kulübü üçüncü olarak ayrıldı.

U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın en iyi beşlisi A.Efes'ten Ömer Kutluay ve Demir Öztürk, Fenerbahçe'den Kaan Belgutay, MG Spor Kulübü'nden Yağız Kılıç ve Bahçeşehir'den Aras Atlı seçildi. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Ömer Kutluay olarak gösterildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri Müdürü Gökhan Sunter, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Samsun Basketbol İl Temsilcisi Özhan Turan ve çok sayıda taraftar final karşılaşmasını heyecanla takip etti. Maç sonunda düzenlenen ödül töreni ile şampiyonluk kupası sahibini buldu.