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U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 - Avusturya: 1 (İlk yarı)

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya’yı ağırlıyor.

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısını Avusturya 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


34. dakikada Güven'in pasında ceza sahasında topla buluşan Halil'in şutu yandan az farkla auta çıktı.


36. dakikada Türkiye ceza sahası içinde Rıdvan'ın ayağına takılan topu kapan Arase'nin şutu yerden filelerle buluştu. 0-1


44. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten dışarı çıktı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Novak Simovic, Theodoros Georgiou, Gergo Vigh – Tarsonyi


Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen (Atakan dk. 25), Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz, Berat Özdemir, Erkan Eybil, Ömer Faruk, Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman


Yedekler: İrfan Can, Berkan, Arda, Melih, Kerem, İlker, Serkan, Cemali


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Avusturya: Ehmann, Thurnwald, Klarer, Maresic, Schnegg, Danso, Wöber, Arase, Grüll, Wolf, Nussbaumer


Yedekler: Lawal, Helac, Greiml, Müller, Tartarotti, Adamu, Celic, Schmidt, Lukacevic


Teknik Direktör: Werner Gregoritsch


Goller: Arase (dk. 36) (Avusturya)

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