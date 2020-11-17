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U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Kosova: 0 (Maç sonucu)

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Kosova’yı ağırladı.

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Kosova'yı ağırladı. Müsabakayı Türkiye 3-0 önde kazandı. Türkiye bu sonuçla U21 Avrupa Şampiyonası Grup 3'ü 13 puanla 4. sırada tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Güven'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Bisinger uzaklaştırdı.


58. dakikada Güven'in ortasında önce Halil'in kafa şutunu ardından da Erkan'ın şutunu Bisinger uzaklaştırdı.


64. dakikada defanstan dönen topuna tekrar kendisi vuran Berat'ın şutu filelerle buluştu. 3-0


66. dakikada defansın arkasına hareketlenen Jashari'nin şutu yandan auta çıktı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Aleksei Matyunin, Dmitri Mosyakin, Aleksei Vorontsov


Türkiye: İrfan Can, Serkan Asan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Cemali Sertel, Berat Özdemir (Erdoğan dk. 83), Berkan Kutlu, Güven Yalçın (İlker dk. 59), Erkan Eyibil (Melih dk. 71), Ali Akman (Burak dk. 59), Halil Dervişoğlu (Yusuf dk. 71)


Yedekler: Ersin, Ömer Faruk, Ahmet, Ravil


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Kosova: Bisinger, Kurtuluş, Sadriu, Kapra, Kqiku, Hamdiu (Zumberi dk. 90+2 ?), Zekaj (Shabani dk. 46), Jashari (Selmani dk. 83), Baftiu (İdrizi dk. 89 ?), Mustafa (Kryeziu dk. 46)


Yedekler: Smakiqi, Limani, Veliu, Pllana,


Teknik Direktör: Rafet Prekazi


Goller: Halil (dk. 21), Güven (dk. 32), Berat (dk. 64) (Türkiye)


Sarı kartlar: Cemali, Halil (Türkiye), Shabani, Kqiku, Jashari (Kosova)


Kırmızı kart: Vitija (dk. 30) (Kosova)

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