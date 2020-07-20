İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçamayan martıya polis şefkati

Samsun’da uçamayan ve susuzluktan bitkin hale düşen martıya polisler şefkat gösterip elleriyle su içirdi.

Samsun'da uçamayan ve susuzluktan bitkin hale düşen martıya polisler şefkat gösterip elleriyle su içirdi.


Samsun Adliyesi bahçesinde uçumayan ve bitkin halde bulunan martıya Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz Kurtal ve Gazi Polis Merkezinde görevli polis memuru Bekir Yalkın sahip çıktılar. Martıya elleriyle su içirip şefkat gösteren polis memurları daha sonra martının koruma altına alınıp tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.